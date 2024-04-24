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Томенко сообщил, сколько самозанятых платят налоги в Алтайском крае

За прошедший год такой режим выбрали дополнительно 36 тысяч человек

24 апреля 2024, 10:07, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com
Российские деньги / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае выросли поступления налога на профессиональный доход самозанятых, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2023 году на сессии АКЗС.

Глава региона отметил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году выросло почти на три с половиной тысячи – до 77 тысяч единиц. В 2022 году было 73 758.

Увеличивается и число самозанятых. За прошедший год такой режим выбрали дополнительно 36 тысяч человек, и на начало текущего года их общее количество составило 104,7 тыс. человек.

"А это, в конечном итоге, и занятость, и дополнительная прибавка к бюджету в виде налогов от их деятельности", – подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко Алтайский край налоги
Читайте также в сюжете: Отчет губернатора Алтайского края

Комментарии 2

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Владимир

11:29:13 24-04-2024

У нас на Алтае, людей уже столько нет! Куда деется построенное жилье?

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Гость

07:58:00 25-04-2024

А вдруг, кто- нибудь поверит.

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