Томенко сообщил, сколько самозанятых платят налоги в Алтайском крае
За прошедший год такой режим выбрали дополнительно 36 тысяч человек
24 апреля 2024, 10:07, ИА Амител
В Алтайском крае выросли поступления налога на профессиональный доход самозанятых, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2023 году на сессии АКЗС.
Глава региона отметил, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году выросло почти на три с половиной тысячи – до 77 тысяч единиц. В 2022 году было 73 758.
Увеличивается и число самозанятых. За прошедший год такой режим выбрали дополнительно 36 тысяч человек, и на начало текущего года их общее количество составило 104,7 тыс. человек.
"А это, в конечном итоге, и занятость, и дополнительная прибавка к бюджету в виде налогов от их деятельности", – подчеркнул Виктор Томенко.
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