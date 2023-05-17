Томенко: в 2023 году Рубцовск получил на ремонт дорог на 50 млн рублей больше

С 2019 года на дорожные работы в городе уже направлен 1 млрд рублей

17 мая 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

В этом году Рубцовск получил на ремонт дорог 250 млн рублей, что на 50 млн больше, чем в прошлом. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Алтайского края Виктор Томенко.

Как отметил губернатор, рубцовчане часто жалуются на состояние городских дорог. Однако четыре с половиной года назад власти Алтайского края приняли комплексную программу по ремонту городских дорог. С 2019 года на ремонт уже направлен 1 млрд рублей.

"В прошлом году дорожники Рубцовска занимались улицами Тракторная, Краснознаменская, Дзержинского, Транспортная. На этот год запланированы, в частности, работы на основном городском проспекте Ленина и реконструкция моста через водоотводной канал на улице Тракторной", – напомнил глава региона.

Вместе с тем была и недопустимая ситуация. Подрядчик "Строймуш" уже после заключения контракта отказался от работ. Томенко обратил внимание всех муниципалитетов, что таких ситуаций быть не должно. Он призвал работать с опытными подрядчиками, поскольку в регионе короткий дорожный сезон.

"Мы на краевом уровне будем продолжать помогать и Рубцовску, и остальным муниципалитетам края и с ремонтом дорог, и с многими другими вопросами. Только в 2023 году из бюджета края мы выделили муниципалитетам больше 60 миллиардов рублей. Но по поводу непосредственного выполнения работ я главным образом рассчитываю на глав – это ваши прямые обязанности", – заявил Томенко.