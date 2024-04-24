Томенко: в Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка
В регионе было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячиприусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост
24 апреля 2024, 21:08, ИА Амител
Жертв и серьезных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием.
По его словам, в крае было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост.
"Комиссии работают. Муниципалитетам и людям, в них живущим, оказывается помощь… Идут восстановительные, санитарные, ремонтные и другие работы", – сказал глава региона.Губернатор подчеркнул, что в места, где прогнозировалось ухудшение паводка, заранее отправляли оперативные группы, а силы наращивались и перераспределялись по мере развития ситуации.
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