Томенко: в Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка

В регионе было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячиприусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост

24 апреля 2024, 21:08, ИА Амител

Сотрудники МЧС проводят откачку воды в Зудилово / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Жертв и серьезных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием.

По его словам, в крае было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост.

"Комиссии работают. Муниципалитетам и людям, в них живущим, оказывается помощь… Идут восстановительные, санитарные, ремонтные и другие работы", – сказал глава региона.Губернатор подчеркнул, что в места, где прогнозировалось ухудшение паводка, заранее отправляли оперативные группы, а силы наращивались и перераспределялись по мере развития ситуации.