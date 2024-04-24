НОВОСТИОбщество

Томенко: в Алтайском крае удалось избежать жертв во время паводка

В регионе было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячиприусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост

24 апреля 2024, 21:08, ИА Амител

Сотрудники МЧС проводят откачку воды в Зудилово / Фото: МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники МЧС проводят откачку воды в Зудилово / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Жертв и серьезных разрушений удалось избежать в Алтайском крае во время первой волны паводка за счёт того, что власти правильно сработали. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко во время ежегодного отчета перед Законодательным собранием.

По его словам, в крае было подтоплено 720 домов, около 3,5 тысячи приусадебных участков, 15 дорог и один низководный мост.

"Комиссии работают. Муниципалитетам и людям, в них живущим, оказывается помощь… Идут восстановительные, санитарные, ремонтные и другие работы", – сказал глава региона.Губернатор подчеркнул, что в места, где прогнозировалось ухудшение паводка, заранее отправляли оперативные группы, а силы наращивались и перераспределялись по мере развития ситуации.

Виктор Томенко Алтайский край
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

00:51:34 25-04-2024

А как же утонувший в Михайловском районе мальчик? Не доложили или забыл?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:06:24 25-04-2024

Гость (00:51:34 25-04-2024) А как же утонувший в Михайловском районе мальчик? Не доложил... Списали на нечастный случай. Зачем портить результаты по борьбе с паводком.

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров