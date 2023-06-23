Каждый из них рассчитан на 280 детей

23 июня 2023, 20:33, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Белокурихе и Рубцовске завершилось строительство детских садов, каждый из которых рассчитан на 280 детей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он отметил, что в Белокурихе садик поможет решить вопрос с обеспечением мест для детей ясельного возраста – половина из 12 групп предназначены для малышей от полутора лет. В Рубцовске сад построен в северной части города. Рядом возводится коттеджный поселок, а вокруг расположены многоэтажки и военный городок. По этой причине он будет востребован.

"На строительство обоих садиков мы привлекли федеральные средства в рамках нацпроекта "Демография". С учетом этой поддержки и краевого финансирования было выделено 800 миллионов рублей", – рассказал глава региона.

По мнению Томенко, получились современные детские учреждения, в которых есть все для занятий, в том числе залы и кабинеты для занятий музыкой, рисованием, спортом.