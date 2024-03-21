Томенко: в фестивале "Алтайская регата" примут участие 400 спортменов из разных стран

Переговоры с представителями азиатских государств уже идут

21 марта 2024, 21:18, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Этим летом на гребном канале в Барнауле пройдет большой культурно-спортивный фестиваль "Алтайская регата". Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале, ожидается, что в мероприятии примут участие около 400 спортсменов из разных стран, в том числе Китая, Таиланда, Мьянмы, Вьетнама, Индонезии и других.

"Опыт проведения крупных спортивных мероприятий и всероссийского, и международного уровня на нашем гребном канале есть. Здесь, например, тренировалась сборная нашей страны перед Олимпиадой в Пекине", – напомнил Томенко. Переговоры с представителями стран Азии уже идут. В ближайшее время создадут организационный комитет, который возглавит заместитель председателя правительства края Виталий Владимирович Снесарь. Вопросы будут решаться в рабочем режиме.

"В частности, нам предстоит подготовить сам гребной канал к фестивалю, приобрести для наших спортсменов лодки "Дракон", проработать культурную программу. Работа уже началась!" – добавил губернатор.