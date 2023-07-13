Томенко: в селе Новотырышкино провели 60 км газовых сетей за 500 млн рублей

Ранее газ был формально доведен до населенного пункта, но использовать его могло лишь небольшое количество людей. Теперь к нему можно подключить более 900 домовладений

13 июля 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в селе Новотырышкино Смоленского района решен вопрос с газоснабжением. В своем Telegram-канале он рассказал, что рабочие проложили около 60 км сетей и теперь к "голубому топливу" можно подключить больше 900 домовладений.

Губернатор отметил, что ранее газ был формально доведен до населенного пункта, но использовать его могло лишь небольшое количество людей. На решение этой проблемы потратили около 500 млн рублей.

"А в следующем году после решения вопроса с газовой котельной дойдет очередь и до школы с детским садом. Во время сегодняшней командировки в Новотырышкино пообщался с жителями села — они довольны, специалисты помогают им оформить необходимые для подключения к газу документы", — рассказал Томенко.

Губернатор отметил, что сейчас в Алтайском крае обеспечены газом 112 населенных пунктов, где проживают лишь 360 тысяч человек. Томенко назвал это "небольшими цифрами" и отметил, что работа в этом направлении ведется интенсивно. Сейчас по всему краю продолжается работа по газификации совместно с "Газпромом". Планируется построить около 1000 километров сетей.

"Газ постепенно доведем и до Славгорода, и до Рубцовска, и до Ярового, и до небольших населенных пунктов в том числе в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах", — добавил губернатор.

Томенко отметил, что для льготников, в том числе детей войны, малоимущих семей, ветеранов боевых действий — власти предоставляют возможность за счет края купить необходимое оборудование и подключить дом к газу.