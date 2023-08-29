Томенко вручил артистам культуромобили для поездок до самых отдаленных сел Алтая
В Алтайском крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры
29 августа 2023, 13:29, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на вручении трех первых автоклубов, которые региональный Минкульт получил по федеральной программе. В 2024 году регион получит еще два таких передвижных комплекса.
Культуромобили отправятся в Троицкий, Алтайский и Рубцовский районы. Шесть подобных комплексов уже работает в крае, однако они были неспециализированными, а новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием.
"Я бы хотел порадоваться за тех жителей сел, которые теперь смогут прикоснуться к творчеству своих земляков и гостей, которые будут приезжать туда, где это было невозможно", - отметил Томенко.
Глава региона напомнил, что в крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры. Для жителей этих территорий организуются выездные мероприятия.
14:19:11 29-08-2023
Чем ответит кандидат Булаев? Презентует передвижной тренажерный зал или бассейн? Или он уже отказался от участия в выборах?
14:30:09 29-08-2023
Раньше, в каждом сельском клубе в райцентре были автоклубы. Ездили по полевым станам, отдаленным сёлам. Потом всё это кануло в небытие. А тут снова вспомнили про сельскую культуру. Одно радует, ненадолго. После 10 сентября опять забудут.
14:38:46 29-08-2023
ну еще осталось с Кормухиной спеть и гонка удалась
14:59:29 29-08-2023
Гость (14:38:46 29-08-2023) ну еще осталось с Кормухиной спеть и гонка удалась... Не, еще ему осталось с Ельциным сплясать, вот тогда все будет как надо.
15:37:14 29-08-2023
Чтобы охватить все малонаселённые и осчастливить хотя-бы раз (!!!) в год,каждый автомобиль через каждые 4 дня должен быть в другом селе. (т.е. шапито домой заезжать не будут никогда!)? Кстати,про "Поезда здоровья" тоже счастливо забыли? Правильно, вместо пилюльки- сплясать!
17:28:01 29-08-2023
Культур-мультур
17:54:24 29-08-2023
Почему то мне кажется, что в этих культурных будках на село будут возить водку и продукты, а обратно картоху и мясо. Вот и весь культпросвет
18:38:48 29-08-2023
Ну это прорыв, однако.
18:41:32 29-08-2023
Эта газелька очень быстро развалится- для таких целей надо ведовую технику. А эта будочка для городской среды только подойдет.
01:51:11 30-08-2023
Ура, товарищи!! Следующий этап - Ударим автолавками по бездорожью!!!!