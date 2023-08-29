Томенко вручил артистам культуромобили для поездок до самых отдаленных сел Алтая

В Алтайском крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры

29 августа 2023, 13:29, ИА Амител









































































Виктор Томенко на вручении автоклубов / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на вручении трех первых автоклубов, которые региональный Минкульт получил по федеральной программе. В 2024 году регион получит еще два таких передвижных комплекса.

Культуромобили отправятся в Троицкий, Алтайский и Рубцовский районы. Шесть подобных комплексов уже работает в крае, однако они были неспециализированными, а новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием.

"Я бы хотел порадоваться за тех жителей сел, которые теперь смогут прикоснуться к творчеству своих земляков и гостей, которые будут приезжать туда, где это было невозможно", - отметил Томенко.

Глава региона напомнил, что в крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры. Для жителей этих территорий организуются выездные мероприятия.