НОВОСТИКультура

Томенко вручил артистам культуромобили для поездок до самых отдаленных сел Алтая

В Алтайском крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры

29 августа 2023, 13:29, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на вручении трех первых автоклубов, которые региональный Минкульт получил по федеральной программе. В 2024 году регион получит еще два таких передвижных комплекса.

Культуромобили отправятся в Троицкий, Алтайский и Рубцовский районы. Шесть подобных комплексов уже работает в крае, однако они были неспециализированными, а новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием.

"Я бы хотел порадоваться за тех жителей сел, которые теперь смогут прикоснуться к творчеству своих земляков и гостей, которые будут приезжать туда, где это было невозможно", - отметил Томенко.

Глава региона напомнил, что в крае 643 малонаселенных пункта не имеют своих клубов или домов культуры. Для жителей этих территорий организуются выездные мероприятия.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИКультура
Виктор Томенко Алтайский край культура

Комментарии 10

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Гость

14:19:11 29-08-2023

Чем ответит кандидат Булаев? Презентует передвижной тренажерный зал или бассейн? Или он уже отказался от участия в выборах?

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Гость

14:30:09 29-08-2023

Раньше, в каждом сельском клубе в райцентре были автоклубы. Ездили по полевым станам, отдаленным сёлам. Потом всё это кануло в небытие. А тут снова вспомнили про сельскую культуру. Одно радует, ненадолго. После 10 сентября опять забудут.

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Гость

14:38:46 29-08-2023

ну еще осталось с Кормухиной спеть и гонка удалась

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Гость

14:59:29 29-08-2023

Гость (14:38:46 29-08-2023) ну еще осталось с Кормухиной спеть и гонка удалась... Не, еще ему осталось с Ельциным сплясать, вот тогда все будет как надо.

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Гость

15:37:14 29-08-2023

Чтобы охватить все малонаселённые и осчастливить хотя-бы раз (!!!) в год,каждый автомобиль через каждые 4 дня должен быть в другом селе. (т.е. шапито домой заезжать не будут никогда!)? Кстати,про "Поезда здоровья" тоже счастливо забыли? Правильно, вместо пилюльки- сплясать!

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Гость

17:28:01 29-08-2023

Культур-мультур

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Гость

17:54:24 29-08-2023

Почему то мне кажется, что в этих культурных будках на село будут возить водку и продукты, а обратно картоху и мясо. Вот и весь культпросвет

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Гость

18:38:48 29-08-2023

Ну это прорыв, однако.

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Гость

18:41:32 29-08-2023

Эта газелька очень быстро развалится- для таких целей надо ведовую технику. А эта будочка для городской среды только подойдет.

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Гость

01:51:11 30-08-2023

Ура, товарищи!! Следующий этап - Ударим автолавками по бездорожью!!!!

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