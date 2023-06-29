Томенко: все победы Алтайского края – это результаты работы старшего поколения

Губернатор посетил центр дневного пребывания пожилых людей в Новоалтайске, где пообщался с пенсионерами и соцработниками

29 июня 2023, 19:33, ИА Амител





































Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил центр дневного пребывания пожилых людей в Новоалтайске. Там глава региона встретился и с пенсионерами, и с сотрудниками. В ходе встречи он отметил огромный вклад предыдущего поколения в успехи Алтайского края.

"Мы пришли на смену, все результаты, которые были в прошлые годы достигнуты, все победы края – эта заслуга тех людей, что постарше нас", – заявил Томенко.

Председатель совета ветеранов Первомайского района Ольга Скоробогатова вспомнила, как встречалась с Виктором Томенко в 2018 году – через неделю, как его назначили врио губернатора Алтайского края. Она напомнила, что президент тогда сказал, что главе региона предстоит "пахать".

"Вы пять лет отпахали и еще вам пахать и пахать", – отметила Скоробогатова на встрече с губернатором.

Отдельно Томенко отметил важность заботы о пожилых и мерах поддержки социальных работников. За чашкой чая он пообщался с сотрудниками центра – они рассказали главе региона о своей работе и сложностях.

Губернатор отметил, что в Алтайском крае более 9 тысяч человек работают в социальной отрасли. Для повышения комфортности и качества социальных услуг за последние пять лет выделено 1,8 млрд рублей. В июне этого года ко Дню соцработника было выделено дополнительно 75 млн рублей на оборудование и транспорт для учреждений социальной сферы. В том числе – на приобретение 20 автомобилей для перевозки пожилых и маломобильных граждан.

Отметим, что всего в социальной отрасли Алтайского края трудятся порядка 9 тыс. человек: около 2,5 тыс. в управлениях социальной защиты населения, 2,9 тысячи – в стационарах, 2,4 тысячи – в нестационарных учреждениях, 1 тысяча – в МФЦ.

Также глава региона рассказал о "Марафоне долголетия", который организуют для пенсионеров Алтайского края. Он пройдет в регионе с июля по октябрь.

"Обычно мы проводили в октябре месячник пожилого человека, во время которого устраивали культурные, спортивные, творческие мероприятия для нашего старшего поколения. Но внимания много не бывает, поэтому и решили расширить программу. Обязательно привлечем все наши НКО, которые работают с пожилыми людьми", – заявил губернатор.

В ходе акции пожилые жители региона смогут принять участие в различных спортивных мероприятиях, экскурсиях, мастер-классах и конкурсах.