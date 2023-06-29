Томенко: все победы Алтайского края – это результаты работы старшего поколения
Губернатор посетил центр дневного пребывания пожилых людей в Новоалтайске, где пообщался с пенсионерами и соцработниками
29 июня 2023, 19:33, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил центр дневного пребывания пожилых людей в Новоалтайске. Там глава региона встретился и с пенсионерами, и с сотрудниками. В ходе встречи он отметил огромный вклад предыдущего поколения в успехи Алтайского края.
"Мы пришли на смену, все результаты, которые были в прошлые годы достигнуты, все победы края – эта заслуга тех людей, что постарше нас", – заявил Томенко.
Председатель совета ветеранов Первомайского района Ольга Скоробогатова вспомнила, как встречалась с Виктором Томенко в 2018 году – через неделю, как его назначили врио губернатора Алтайского края. Она напомнила, что президент тогда сказал, что главе региона предстоит "пахать".
"Вы пять лет отпахали и еще вам пахать и пахать", – отметила Скоробогатова на встрече с губернатором.
Отдельно Томенко отметил важность заботы о пожилых и мерах поддержки социальных работников. За чашкой чая он пообщался с сотрудниками центра – они рассказали главе региона о своей работе и сложностях.
Губернатор отметил, что в Алтайском крае более 9 тысяч человек работают в социальной отрасли. Для повышения комфортности и качества социальных услуг за последние пять лет выделено 1,8 млрд рублей. В июне этого года ко Дню соцработника было выделено дополнительно 75 млн рублей на оборудование и транспорт для учреждений социальной сферы. В том числе – на приобретение 20 автомобилей для перевозки пожилых и маломобильных граждан.
Отметим, что всего в социальной отрасли Алтайского края трудятся порядка 9 тыс. человек: около 2,5 тыс. в управлениях социальной защиты населения, 2,9 тысячи – в стационарах, 2,4 тысячи – в нестационарных учреждениях, 1 тысяча – в МФЦ.
Также глава региона рассказал о "Марафоне долголетия", который организуют для пенсионеров Алтайского края. Он пройдет в регионе с июля по октябрь.
"Обычно мы проводили в октябре месячник пожилого человека, во время которого устраивали культурные, спортивные, творческие мероприятия для нашего старшего поколения. Но внимания много не бывает, поэтому и решили расширить программу. Обязательно привлечем все наши НКО, которые работают с пожилыми людьми", – заявил губернатор.
В ходе акции пожилые жители региона смогут принять участие в различных спортивных мероприятиях, экскурсиях, мастер-классах и конкурсах.
20:45:20 29-06-2023
А вы уже к заслугам наших дедов и родителей примазываетесь, господа .
23:20:37 29-06-2023
Возьми кирку и рой тоннель с Юрина на Красноармейский, сынок, мы старые, нету больше сил. Внучëк
08:02:26 30-06-2023
Ветеранам труда не хочет проиндексировать выплаты?
08:18:52 30-06-2023
Наличие в тексте слова "пахать" натолкнуло вспомнить басню "Муха" Пьера Вилье в переводе И.И. Дмитриева: Бык с плугом на покой тащился по трудах; А Муха у него сидела на рогах, И Муху же они дорогой повстречали. «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос. А та, поднявши нос, В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!» От басни завсегда Нечаянно дойдешь до были. Случалось ли подчас вам слышать, господа: « Мы сбили! Мы решили!»
08:53:18 30-06-2023
А нынешнее поколение - это базарные торгаши, да "высококвалифицированные" госслужащие