Томенко встретился с Героем России, депутатом Госдумы Шамановым

Глава региона и парламентарий обсудили положение дел в экономике и развитие социальной инфраструктуры

05 июля 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с Героем России, депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона и парламентарий обсудили текущую ситуацию в крае.

Томенко рассказал, что летом на Алтае откроются новые учреждения здравоохранения, образования и спорта. Также он проинформировал Шаманова о сложной обстановке с лесными пожарами. Глава региона напомнил, что на тушении работники лесных предприятий и спасатели проявили героизм, а несколько человек представлены к наградам.

Также Томенко и Шаманов уделили время обсуждению вопросов поддержки участников спецоперации и их близких, в том числе и работу фонда "Защитники Отечества".