Томенко встретился с Героем России, депутатом Госдумы Шамановым
Глава региона и парламентарий обсудили положение дел в экономике и развитие социальной инфраструктуры
05 июля 2023, 21:29, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с Героем России, депутатом Госдумы Владимиром Шамановым. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона и парламентарий обсудили текущую ситуацию в крае.
Томенко рассказал, что летом на Алтае откроются новые учреждения здравоохранения, образования и спорта. Также он проинформировал Шаманова о сложной обстановке с лесными пожарами. Глава региона напомнил, что на тушении работники лесных предприятий и спасатели проявили героизм, а несколько человек представлены к наградам.
Также Томенко и Шаманов уделили время обсуждению вопросов поддержки участников спецоперации и их близких, в том числе и работу фонда "Защитники Отечества".
22:58:38 05-07-2023
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