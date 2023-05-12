Томенко высказался о списании военной техники для рубцовского парка "Патриот"
Глава региона рассказал, что её состояние оставляло желать лучшего, и реставраторы решили, что восстановить её не выйдет
12 мая 2023, 19:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с рубцовским парком "Патриот", в который "не доехала" переданная местным властям военная техника. В своём Telegram-канале глава региона рассказал, что её состояние оставляло желать лучшего, и реставраторы решили, что восстановить её не выйдет.
"В итоге администрация города приняла решение списать технику на металлолом, что, конечно, спровоцировало возмущённую реакцию в обществе. Не сомневайтесь, мы решим этот вопрос – найдём для парка подходящую технику и завершим его обустройство", – подчеркнул Томенко.
Напомним, что ранее администрация Рубцовска заявила, что часть переданной им техники, в том числе БТР 60П, решили сдать на металлолом. Помимо него, в ломе оказались катер "Восток" и автомобиль ЗИЛ-131 АЦ-40. Все вырученные средства в сумме 42,5 тысячи рублей власти собираются направить на транспортировку и содержание двух самолётов, которые также предназначаются для парка – сейчас они находятся в Барнауле.
20:04:49 12-05-2023
БТР 60П + катер "Восток" + автомобиль ЗИЛ-131 АЦ-40 = 42,5 тысячи. Они там серьезно???
22:30:30 12-05-2023
найдём для парка подходящую технику и завершим его обустройство---- раздолбаные абрамсы с леопардами притащите
10:20:21 13-05-2023
Гость (22:30:30 12-05-2023) найдём для парка подходящую технику и завершим его обустрой... Вы правы, очень часто хочется с сарказмом комментировать всё происходящее в Алтайском крае сделается на рубль, а звона на миллион.
01:01:44 13-05-2023
А тут сентябрь скоро...
10:16:44 13-05-2023
да в Рубцовске заводы так же вначале объявляли что нужна реставрация ха ьем утилизировали и расстаскивали, а восстановить как оказалось средств нет, да и желание с нуля всё начинать пропало.
21:33:29 14-05-2023
Ух ты. БТР, катер и ЗИЛ меньше чем на три тонны вытянули. Это при самых скромных расценках на чермет.