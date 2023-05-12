Томенко высказался о списании военной техники для рубцовского парка "Патриот"

Глава региона рассказал, что её состояние оставляло желать лучшего, и реставраторы решили, что восстановить её не выйдет

12 мая 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с рубцовским парком "Патриот", в который "не доехала" переданная местным властям военная техника. В своём Telegram-канале глава региона рассказал, что её состояние оставляло желать лучшего, и реставраторы решили, что восстановить её не выйдет.

"В итоге администрация города приняла решение списать технику на металлолом, что, конечно, спровоцировало возмущённую реакцию в обществе. Не сомневайтесь, мы решим этот вопрос – найдём для парка подходящую технику и завершим его обустройство", – подчеркнул Томенко.

Напомним, что ранее администрация Рубцовска заявила, что часть переданной им техники, в том числе БТР 60П, решили сдать на металлолом. Помимо него, в ломе оказались катер "Восток" и автомобиль ЗИЛ-131 АЦ-40. Все вырученные средства в сумме 42,5 тысячи рублей власти собираются направить на транспортировку и содержание двух самолётов, которые также предназначаются для парка – сейчас они находятся в Барнауле.