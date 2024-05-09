"На алтайской земле совершали невозможное". Томенко поздравил жителей с Днем Победы

Глава региона напомнил о подвигах советского народа в дни Великой Отечественной войны

09 мая 2024, 10:48, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на построении Барнаульского гарнизона и поздравил жителей региона с Днем Победы. В своей речи он напомнил о подвигах советского народа в дни Великой Отечественной войны.

Праздник со слезами на глазах. Легендарная страница истории Отечества. Красная армия, советские войска разгромили прежде непобедимого, жестокого и беспощадного врага.



Он пришел на нашу землю, чтобы захватывать, уничтожать и убивать. Миллионы советских людей, миллионы героев жертвовали собой во время войны – для будущих поколений, для жизни на земле. Мы всегда будем помнить тех, кому не суждено было дожить до дня Великой Победы.



С первого дня войны наши земляки встали на защиту Отечества. Около 600 тысяч уроженцев Алтайского края ушли на фронт. Почти половина из них погибла в сражениях за Родину. Вечная им память, предлагаю почтить подвиг погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.



Победа была невозможна без подвига нашего тыла. Это особая часть нашей истории, которую, конечно, нельзя забывать. В Алтайский край были эвакуированы более сотни предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Здесь, на алтайской земле, за станки встали женщины, старики и дети. Они совершали невозможное, трудились до изнеможения, падая от усталости и недостатка еды и сна. Алтайский край направлял на фронт эшелоны с боеприпасами, двигателями для танков, с теплыми вещами и продовольствием. Алтайские госпитали вернули в строй более 100 тысяч раненых бойцов и командиров.



Жители края делили кров с тысячами беженцев с прифронтовых территорий. Свой второй дом здесь нашли сотни детей из блокадного Ленинграда. Подвиг алтайского тыла был признан на государственном уровне. Три года назад столице края Барнаулу было присвоено высокое звание "Город трудовой доблести".



А в прошлом году этот статус получил город Рубцовск. Низкий поклон и великая благодарность алтайским труженикам тыла. События Великой Отечественной войны никогда не будут забыты.



С каждым годом мы лишь глубже понимаем их судьбоносный для всего мира характер и все больше осознаем подвиг военного поколения. Наша страна, пережившая величайшую трагедию XX века, извлекла свои серьезные уроки.



Мы последовательно и жестко противостоим любым проявлениям нацизма в мире, любым угрозам безопасности нашего Отечества. Поэтому сегодня вооруженные силы России защищают нашу независимость и наше будущее в ходе специальной военной операции. Поистине всенародную поддержку получают наши военнослужащие и их семьи.



Жители Алтайского края собирают и отправляют сотни тонн грузов для них. Наши земляки помогают восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях. Медицинские работники спасают жизни и возвращают в строй наших солдат и офицеров.



Сегодня нам, потомкам победителей, придают сил любовь к Родине и уроки мужества наших отцов и братьев. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, свои традиционные ценности, свою историю, свою страну.



Будем достойны памяти героев Великой Отечественной войны. Никто не забыт и ничто не забыто. Слава солдатам-победителям! Слава нашей Великой Родине! Ура!

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.