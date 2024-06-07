Томенко заявил, что в Алтайском крае ожидается рост промышленности на 6-7%

Ведущими сферами в отрасли является пищевая и перерабатывающая промышленность, производство автокомпонентов, вагоностроение

07 июня 2024, 21:05, ИА Амител

Фото: губернатор Алтайского края Виктор Томенко

По итогам 2024 года в Алтайском крае ожидается рост промышленного производства 6-7% по отношению к показателям предыдущего года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Каким будет внутренний спрос, насколько наши зарубежные партнеры в дружественных странах приоткроют рынки для нашей продукции. Конечно, финансовые условия у нас в стране, ключевая ставка – это все может оказать определенное влияние на востребованность продукции предприятий Алтайского края", – добавил губернатор.

Томенко подчеркнул, что ведущими сферами в отрасли является пищевая и перерабатывающая промышленность, производство автокомпонентов, вагоностроение. Лишь за последние четыре месяца 2024 года промышленность показала рост 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

Губернатор также заявил об активной инвестиционной работе в Алтайском крае. По итогам 2023 года объем инвестиций превысил на 35 млрд рублей уровень прошлого года и достиг 180 млн рублей.

Он добавил, что инвестиционный процесс в Алтайском крае идет непрерывно. А планомерная работа в этой сфере отражается в том числе и на программе деятельности делегации региона в рамках ПМЭФ.