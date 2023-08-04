Томенко заявил о прекращении масштабного оттока кадров из сферы здравоохранения
По данным губернатора, ежегодно в медучреждения Алтайского края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов
04 августа 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае удалось прекратить масштабный отток кадров из сферы здравоохранения, заявил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, добились этого благодаря большому количеству мер поддержки медиков.
"И хотя до полного решения проблемы, к сожалению, еще далеко, знаю, что интерес к работе в медицине, в том числе в небольших населенных пунктах, возрождается", – написал глава региона в телеграм-канале.
Также политик рассказал, что ежегодно в медучреждения края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов.
09:52:17 04-08-2023
А что с учителями? Скоро 1 сентября. В нашей школе, к примеру, работают практически все пенсионеры. Многие прошли переподготовку и ведут по 2 совершенно разных предмета. Так грустно(((
10:07:03 04-08-2023
Вчера, 03 августа 2023 года хотел пройти медицинский осмотр годовой для работы, в Первомайской поликлинике в селе Берёзовка (Молсовхоз). Окулиста нет, фоюрограф не работает. Отправили в Новоалтайскую поликлинику. Там окулиста нет, флюрограф не работает тоже. Отправили в Барнаул в Диогнастический центр. Зашибись, по месту жительства обратился. Квест проходить пришлось.
10:10:43 04-08-2023
В смысле, все уже утекли? Течь нечему?
10:13:10 04-08-2023
Критики, не мешайте, скоро выборы.
10:17:52 04-08-2023
Отток закончился по тому, что все кто мог уйти ушли. А это не благодаря мерам, а благодаря другу Виктора. Но преподносить это можно конечно по-разному
10:28:24 04-08-2023
Напомнило анекдот про жигули - "Если у жигулей из двигателя не подтекает масло, значит оно закончилось)))"
11:00:47 04-08-2023
Гость (10:28:24 04-08-2023) Напомнило анекдот про жигули - "Если у жигулей из двигателя ... Так это не анекдот, а реальность)))
11:26:17 04-08-2023
В Славгород. Лора нет. И уже давно. Узи тоже нет, к частникам всех направляют. Стоматологи бесплатные зубы портят что-бы к частникам на переделку шли.
12:12:24 04-08-2023
Оптимизированно уничтожили поликлиники и больницы. И статистики нет. Но головой то понимаю, что гладко не может быть когда со всего края беременные потоком удачно добираются до ДАРа без всяких казусов, без ЧП. Так не может быть в принципе. А если учесть еще деревенский менталитет пока не клюнет жаренный петух баба на снасях не пойдет, и ведь все удачно доезжают получается. Ну эти с гнилыми зубами в деревне я так понимаю никому тут в столице края и не интересны давно...
17:06:09 04-08-2023
Гость (12:12:24 04-08-2023) Оптимизированно уничтожили поликлиники и больницы. И статис... Да ладно зубы, меня со сломанной ключицей отправили на уазе за 50км. в Славгород из Кулунды, сидя. Все ямы сломанными костями почувствовал. А там коновалы вместо установки пластины заковали в гипс. Остался на всю жизнь перекошенный и горбатый. Но больше жальче наших рожениц, за 400км. по тем же ямам в ДАР, если по пути не родят.
01:26:38 05-08-2023
Интересно откуда 800 специалистов? Мед в 2023 году выпустил 472 человека.
10:10:29 05-08-2023
Интересно откуда 800 специалистов? Мед в 2023 году выпустил 472 человека. А откуда же откуда рост з/п на 21% в Алтайском крае. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.