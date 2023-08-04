НОВОСТИОбщество

Томенко заявил о прекращении масштабного оттока кадров из сферы здравоохранения

По данным губернатора, ежегодно в медучреждения Алтайского края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов

04 августа 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае удалось прекратить масштабный отток кадров из сферы здравоохранения, заявил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, добились этого благодаря большому количеству мер поддержки медиков.

"И хотя до полного решения проблемы, к сожалению, еще далеко, знаю, что интерес к работе в медицине, в том числе в небольших населенных пунктах, возрождается", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также политик рассказал, что ежегодно в медучреждения края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов.

Виктор Томенко Хорошие новости здравоохранение

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

09:52:17 04-08-2023

А что с учителями? Скоро 1 сентября. В нашей школе, к примеру, работают практически все пенсионеры. Многие прошли переподготовку и ведут по 2 совершенно разных предмета. Так грустно(((

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:03 04-08-2023

Вчера, 03 августа 2023 года хотел пройти медицинский осмотр годовой для работы, в Первомайской поликлинике в селе Берёзовка (Молсовхоз). Окулиста нет, фоюрограф не работает. Отправили в Новоалтайскую поликлинику. Там окулиста нет, флюрограф не работает тоже. Отправили в Барнаул в Диогнастический центр. Зашибись, по месту жительства обратился. Квест проходить пришлось.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:43 04-08-2023

В смысле, все уже утекли? Течь нечему?

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:13:10 04-08-2023

Критики, не мешайте, скоро выборы.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:52 04-08-2023

Отток закончился по тому, что все кто мог уйти ушли. А это не благодаря мерам, а благодаря другу Виктора. Но преподносить это можно конечно по-разному

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:24 04-08-2023

Напомнило анекдот про жигули - "Если у жигулей из двигателя не подтекает масло, значит оно закончилось)))"

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:47 04-08-2023

Гость (10:28:24 04-08-2023) Напомнило анекдот про жигули - "Если у жигулей из двигателя ... Так это не анекдот, а реальность)))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:17 04-08-2023

В Славгород. Лора нет. И уже давно. Узи тоже нет, к частникам всех направляют. Стоматологи бесплатные зубы портят что-бы к частникам на переделку шли.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:24 04-08-2023

Оптимизированно уничтожили поликлиники и больницы. И статистики нет. Но головой то понимаю, что гладко не может быть когда со всего края беременные потоком удачно добираются до ДАРа без всяких казусов, без ЧП. Так не может быть в принципе. А если учесть еще деревенский менталитет пока не клюнет жаренный петух баба на снасях не пойдет, и ведь все удачно доезжают получается. Ну эти с гнилыми зубами в деревне я так понимаю никому тут в столице края и не интересны давно...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Колхозник.

17:06:09 04-08-2023

Гость (12:12:24 04-08-2023) Оптимизированно уничтожили поликлиники и больницы. И статис... Да ладно зубы, меня со сломанной ключицей отправили на уазе за 50км. в Славгород из Кулунды, сидя. Все ямы сломанными костями почувствовал. А там коновалы вместо установки пластины заковали в гипс. Остался на всю жизнь перекошенный и горбатый. Но больше жальче наших рожениц, за 400км. по тем же ямам в ДАР, если по пути не родят.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:38 05-08-2023

Интересно откуда 800 специалистов? Мед в 2023 году выпустил 472 человека.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
прохожий

10:10:29 05-08-2023

Интересно откуда 800 специалистов? Мед в 2023 году выпустил 472 человека. А откуда же откуда рост з/п на 21% в Алтайском крае. Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров