Томенко заявил о прекращении масштабного оттока кадров из сферы здравоохранения

По данным губернатора, ежегодно в медучреждения Алтайского края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов

04 августа 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае удалось прекратить масштабный отток кадров из сферы здравоохранения, заявил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, добились этого благодаря большому количеству мер поддержки медиков.

"И хотя до полного решения проблемы, к сожалению, еще далеко, знаю, что интерес к работе в медицине, в том числе в небольших населенных пунктах, возрождается", – написал глава региона в телеграм-канале.

Также политик рассказал, что ежегодно в медучреждения края устраиваются на работу около 800 молодых специалистов.