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Томский дизайнер выпустил одежду, на которой растет трава

В ближайшее время он планирует разработать коллекцию с цветами

10 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Дизайнер в одежде из своей коллекции / Фото: пресс-служба ТГУ
Дизайнер в одежде из своей коллекции / Фото: пресс-служба ТГУ

Выпускник магистерской программы Art&Science Института искусств и культуры ТГУ Егор Хайбулин создал авторскую коллекцию одежды. Растения в ней не прикреплены к ткани, а вшиты в нее, что требует особого ухода. Над коллекцией он работал несколько лет, тщательно подбирая растения и ткань, пишет пресс-служба университета.

Концепция коллекции в том, что человек всегда един с природой. Дизайнер использовал только натуральные ткани, а на них "высадил" злаки и цветы. Субстраты не вшиты в одежду, а пророщены в ней, чтобы она постоянно была влажной. Чтобы сохранить рост только листвы, дизайнер использовал картон.

В коллекции четыре женских образа. В ближайшее время Егор Хайбулин планирует выпустить новую линейку одежды, на которой уже будут расти цветы.

Научный руководитель выпускника, директор ИИК ТГУ Дмитрий Галкин отметил, что коллекция – не только попытка осмыслить сложные темы в эпатажной форме, но и применение научных идей в конструировании и формообразовании.

Наука

Комментарии 8

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Гость

08:28:01 10-07-2024

Расходимся. Это не та трава.

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Мусик

10:29:58 10-07-2024

Гость (08:28:01 10-07-2024) Расходимся. Это не та трава.... смотря какие семена засеять.
а вообще затейник-юннат, может быть он изобретет чтонить полезное, самодоставляющуюся пиццу например. или б\у лапшу.

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Элен без ребят

11:47:48 10-07-2024

Гость (08:28:01 10-07-2024) Расходимся. Это не та трава.... да и дизайнер не тот

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Гость

09:11:26 10-07-2024

Очень полезное занятие, а главное нужное!

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Гость

09:50:38 10-07-2024

Растаман?

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Гость

09:55:14 10-07-2024

Молодой, здоровый

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Элен без ребят

11:50:11 10-07-2024

Гость (09:55:14 10-07-2024) Молодой, здоровый... здоровый? недообследованный, имхо, в данном случае.

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Гость

12:48:05 10-07-2024

Элен без ребят (11:50:11 10-07-2024) здоровый? недообследованный, имхо, в данном случае. ... Может он специально

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