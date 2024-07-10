Томский дизайнер выпустил одежду, на которой растет трава
В ближайшее время он планирует разработать коллекцию с цветами
10 июля 2024, 08:14, ИА Амител
Выпускник магистерской программы Art&Science Института искусств и культуры ТГУ Егор Хайбулин создал авторскую коллекцию одежды. Растения в ней не прикреплены к ткани, а вшиты в нее, что требует особого ухода. Над коллекцией он работал несколько лет, тщательно подбирая растения и ткань, пишет пресс-служба университета.
Концепция коллекции в том, что человек всегда един с природой. Дизайнер использовал только натуральные ткани, а на них "высадил" злаки и цветы. Субстраты не вшиты в одежду, а пророщены в ней, чтобы она постоянно была влажной. Чтобы сохранить рост только листвы, дизайнер использовал картон.
В коллекции четыре женских образа. В ближайшее время Егор Хайбулин планирует выпустить новую линейку одежды, на которой уже будут расти цветы.
Научный руководитель выпускника, директор ИИК ТГУ Дмитрий Галкин отметил, что коллекция – не только попытка осмыслить сложные темы в эпатажной форме, но и применение научных идей в конструировании и формообразовании.
08:28:01 10-07-2024
Расходимся. Это не та трава.
10:29:58 10-07-2024
Гость (08:28:01 10-07-2024) Расходимся. Это не та трава.... смотря какие семена засеять.
а вообще затейник-юннат, может быть он изобретет чтонить полезное, самодоставляющуюся пиццу например. или б\у лапшу.
11:47:48 10-07-2024
Гость (08:28:01 10-07-2024) Расходимся. Это не та трава.... да и дизайнер не тот
09:11:26 10-07-2024
Очень полезное занятие, а главное нужное!
09:50:38 10-07-2024
Растаман?
09:55:14 10-07-2024
Молодой, здоровый
11:50:11 10-07-2024
Гость (09:55:14 10-07-2024) Молодой, здоровый... здоровый? недообследованный, имхо, в данном случае.
12:48:05 10-07-2024
Элен без ребят (11:50:11 10-07-2024) здоровый? недообследованный, имхо, в данном случае. ... Может он специально