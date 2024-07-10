Томский дизайнер выпустил одежду, на которой растет трава

В ближайшее время он планирует разработать коллекцию с цветами

10 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Дизайнер в одежде из своей коллекции / Фото: пресс-служба ТГУ

Выпускник магистерской программы Art&Science Института искусств и культуры ТГУ Егор Хайбулин создал авторскую коллекцию одежды. Растения в ней не прикреплены к ткани, а вшиты в нее, что требует особого ухода. Над коллекцией он работал несколько лет, тщательно подбирая растения и ткань, пишет пресс-служба университета.

Концепция коллекции в том, что человек всегда един с природой. Дизайнер использовал только натуральные ткани, а на них "высадил" злаки и цветы. Субстраты не вшиты в одежду, а пророщены в ней, чтобы она постоянно была влажной. Чтобы сохранить рост только листвы, дизайнер использовал картон.

В коллекции четыре женских образа. В ближайшее время Егор Хайбулин планирует выпустить новую линейку одежды, на которой уже будут расти цветы.

Научный руководитель выпускника, директор ИИК ТГУ Дмитрий Галкин отметил, что коллекция – не только попытка осмыслить сложные темы в эпатажной форме, но и применение научных идей в конструировании и формообразовании.