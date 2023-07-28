Томский политех дает гарантию на зачисление школьникам со всей страны
Рассказываем, как она работает и на какие направления распространяется
28 июля 2023, 14:30, ИА Амител LjN8KEr2m
Томский политехнический университет предоставил абитуриентам гарантию на зачисление по ряду направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Воспользоваться предложением поступающие смогут до 29 июля 2023 года включительно.
Как работает гарантия?
Система гарантированного зачисления предполагает, что на ряд направлений были установлены заведомо проходные баллы.
Если абитуриент набирает их и приносит оригиналы документов в приемную комиссию, то университет дает ему гарантию на зачисление. Если, исходя из реальной конкурсной ситуации на 3 августа, абитуриент – участник акции не проходит на бюджет, то он будет зачислен по договорной основе и учиться за счет средств вуза.
На какие направления распространяется предложение?
На 22 направления в пяти инженерных школах Томского политеха:
- Инженерную школу ядерных технологий;
- Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности;
- Инженерную школу природных ресурсов;
- Инженерную школу новых производственных технологий;
- Инженерную школу энергетики.
Полный перечень направлений доступен по ссылке.
Для того чтобы получить гарантию на зачисление, абитуриентам необходимо иметь нужную сумму баллов и принести оригинал аттестата/диплома в приемную комиссию с 26 по 29 июля включительно.
Куда подавать документы?
Приемная комиссия принимает документы в четырех аудиториях на втором этаже Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30): 234-й, 227-й, 209-й и 204-й, а также в 321-й аудитории на третьем этаже (аспирантура).
Сориентироваться в корпусе помогут волонтеры. Кроме того, отправить документы можно через портал "Госуслуги" или по почте: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30, аудитория 131.
Еще один бонус для поступающих в 2023 году – сразу после зачисления они могут узнать, в каком общежитии будут проживать. Это касается и тех, кто воспользуется правом гарантированного зачисления. Уже с 16 августа откроют линии кол-центра по телефону +7 (3822) 70-17-76 для предварительной записи непосредственно для заселения в общежития.
В этом году подать документы абитуриенты могут на 33 направления бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 16 групп научных специальностей аспирантуры. Для них в этом году открыто 3 446 бюджетных мест.
Актуальную информацию о поступлении в Томский политех можно найти на сайте "Абитуриент ТПУ" и официальной группе вуза для абитуриентов.
ФГАОУ ВО НИ ТПУРеклама
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