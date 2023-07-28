Томский политех дает гарантию на зачисление школьникам со всей страны

Рассказываем, как она работает и на какие направления распространяется

28 июля 2023, 14:30, ИА Амител LjN8KEr2m

Абитуриенты / Фото: пресс-служба ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Томский политехнический университет предоставил абитуриентам гарантию на зачисление по ряду направлений подготовки бакалавриата и специалитета. Воспользоваться предложением поступающие смогут до 29 июля 2023 года включительно.

Как работает гарантия?

Система гарантированного зачисления предполагает, что на ряд направлений были установлены заведомо проходные баллы.

Если абитуриент набирает их и приносит оригиналы документов в приемную комиссию, то университет дает ему гарантию на зачисление. Если, исходя из реальной конкурсной ситуации на 3 августа, абитуриент – участник акции не проходит на бюджет, то он будет зачислен по договорной основе и учиться за счет средств вуза.

На какие направления распространяется предложение?

На 22 направления в пяти инженерных школах Томского политеха:

Инженерную школу ядерных технологий;

Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности;

Инженерную школу природных ресурсов;

Инженерную школу новых производственных технологий;

Инженерную школу энергетики.

Полный перечень направлений доступен по ссылке.

Для того чтобы получить гарантию на зачисление, абитуриентам необходимо иметь нужную сумму баллов и принести оригинал аттестата/диплома в приемную комиссию с 26 по 29 июля включительно.

Куда подавать документы?

Приемная комиссия принимает документы в четырех аудиториях на втором этаже Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30): 234-й, 227-й, 209-й и 204-й, а также в 321-й аудитории на третьем этаже (аспирантура).

Сориентироваться в корпусе помогут волонтеры. Кроме того, отправить документы можно через портал "Госуслуги" или по почте: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30, аудитория 131.

Еще один бонус для поступающих в 2023 году – сразу после зачисления они могут узнать, в каком общежитии будут проживать. Это касается и тех, кто воспользуется правом гарантированного зачисления. Уже с 16 августа откроют линии кол-центра по телефону +7 (3822) 70-17-76 для предварительной записи непосредственно для заселения в общежития.

В этом году подать документы абитуриенты могут на 33 направления бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 16 групп научных специальностей аспирантуры. Для них в этом году открыто 3 446 бюджетных мест.

Актуальную информацию о поступлении в Томский политех можно найти на сайте "Абитуриент ТПУ" и официальной группе вуза для абитуриентов.

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

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