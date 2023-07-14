Томский политех ведет набор магистрантов-сотрудников на работу в 13 лабораторий

Заработную плату и обязанности будут определять во время собеседования

14 июля 2023, 10:05, ИА Амител

Работа в лаборатории / Фото: пресс-служба ТПУ

У поступающих в магистратуру томского политеха в 2023 году есть возможность уже во время учебы присоединиться к исследовательским и технологическим проектам университета в качестве сотрудников.

Вакансии есть в разных инженерных школах вуза – всего в 13 лабораториях отрыто более 45 вакансий.

Инженерная школа энергетики

Для будущих магистрантов открыты вакансии:

В лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли. Здесь можно принять участие в экспериментальных исследованиях, связанных с переработкой отходов для создания устойчивых и эффективных замкнутых сырьевых циклов в энергетике;

В лаборатории тепломассопереноса студентам предлагают стать частью проектов в области создания новых видов топлива, систем их производства и применения, пожаротушения и безопасности.

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности

Студенты могут принять участие в исследованиях, связанных с созданием ультразвуковых систем для промышленной томографии и разработки оптической системы нагрева для теплового неразрушающего контроля авиационных композитных материалов.

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Коллектив VR*-лаборатории примет в команду магистрантов для создания тренажеров виртуальной реальности. Также будущие магистранты-программисты могут пройти стажировку в центре "Электронный университет", где разрабатывают и внедряют ПО для автоматизации деятельности вуза.

Инженерная школа ядерных технологий

Здесь магистранты вместе с опытными коллегами будут получать радиоизотопы, заниматься разработкой оборудования станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), созданием и исследованием новых материалов и технологий в области водородной и ядерной энергетики.

Инженерная школа новых производственных технологий

Вакансии открыты в лаборатории импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий.

Фото: пресс-служба ТПУ

* VR ("ВиАр")