Томский политех ведет набор магистрантов-сотрудников на работу в 13 лабораторий
Заработную плату и обязанности будут определять во время собеседования
14 июля 2023, 10:05, ИА Амител
У поступающих в магистратуру томского политеха в 2023 году есть возможность уже во время учебы присоединиться к исследовательским и технологическим проектам университета в качестве сотрудников.
Вакансии есть в разных инженерных школах вуза – всего в 13 лабораториях отрыто более 45 вакансий.
Инженерная школа энергетики
Для будущих магистрантов открыты вакансии:
- В лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли. Здесь можно принять участие в экспериментальных исследованиях, связанных с переработкой отходов для создания устойчивых и эффективных замкнутых сырьевых циклов в энергетике;
- В лаборатории тепломассопереноса студентам предлагают стать частью проектов в области создания новых видов топлива, систем их производства и применения, пожаротушения и безопасности.
Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности
Студенты могут принять участие в исследованиях, связанных с созданием ультразвуковых систем для промышленной томографии и разработки оптической системы нагрева для теплового неразрушающего контроля авиационных композитных материалов.
Инженерная школа информационных технологий и робототехники
Коллектив VR*-лаборатории примет в команду магистрантов для создания тренажеров виртуальной реальности. Также будущие магистранты-программисты могут пройти стажировку в центре "Электронный университет", где разрабатывают и внедряют ПО для автоматизации деятельности вуза.
Инженерная школа ядерных технологий
Здесь магистранты вместе с опытными коллегами будут получать радиоизотопы, заниматься разработкой оборудования станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), созданием и исследованием новых материалов и технологий в области водородной и ядерной энергетики.
Инженерная школа новых производственных технологий
Вакансии открыты в лаборатории импульсно-пучковых, электроразрядных и плазменных технологий.
* VR ("ВиАр")
10:47:56 14-07-2023
Как тактично умолчали о зарплате, типа обсудим. Всё же институты так работают
15:16:29 14-07-2023
В инженерной школе энергетики платят 10 тыс. рублей, многие магистранты уже отказались.