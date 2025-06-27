Томский университет систем управления и радиоэлектроники приглашает абитуриентов

Выбирая ТУСУР, вы выбираете успешное будущее

27 июня 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHYai64

Студенты ТУСУРа / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Окончание школы – время, когда нужно выбрать вуз, который станет основой будущей успешной карьеры. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), без сомнений, именно такой университет.

К технологиям будущего

В ТУСУРе готовят специалистов для высокотехнологичных отраслей. Кванты и космос, микроэлектроника, беспилотники, информационная безопасность – лишь небольшое количество востребованных направлений подготовки, доступных поступающим.

Отрасль сейчас переживает настоящий бум: развиваются соответствующие производства, государство поддерживает их значительными инвестициями. Растет и потребность в кадрах. А это значит, что выпускники университета востребованы работодателями. Неслучайно ТУСУР занимает 12 место в России по уровню заработных плат выпускников вузов. А более 95% студентов сразу после получения диплома уже трудоустроены.

ТУСУР входит в первую лигу университетов страны по качеству образования и науки, занимает восьмое место в рейтинге российских вузов цифровой экономики (в категории региональные университеты в 2024 году).

Практико-ориентированное обучение

Обучение в ТУСУРе – ориентировано на практику и нацелено на актуальные запросы работодателей. Студенты учатся решать реальные задачи от предприятий, создавать технологии будущего и, как следствие, становятся востребованными специалистами уже во время учёбы. А ещё есть программы целевого обучения, где учащихся готовят с учетом потребностей конкретного предприятия (например, АО "Решетнев", "Инфотекс", "Микран" и др.), на котором уже во время обучения начинают работать.

Еще одна особенность университета систем управления и радиоэлектроники – групповое проектное обучение. Студенты уже со второго курса объединяются в команды и работают над настоящими высокотехнологичными проектами:

разработка цифровых платформ и умных гаджетов;

технологий для систем связи нового поколения и киберфизических систем;

беспилотников и медицинских приборов.

Лучшие проекты попадают в молодежный студенческий бизнес-инкубатор "Дружба" (входит в топ-3 лучших в России по версии UBI Global*), чьи ресурсы позволяют воплотить бизнес-идеи в жизнь, создать собственную компанию и получить первый миллион на ее развитие.

Особая гордость – компании-резиденты инновационного центра "Сколково", созданные выпускниками ТУСУРа: "ТерраФарм", "Триходерма" и "Криотех". Вуз не просто даёт высшее образование – он помогает студентам создавать собственное дело, которое по-настоящему работает.

Студенты ТУСУРа / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Новый Институт радиоэлектронной техники

В 2025 году у абитуриентов ТУСУРа появилась уникальная возможность – поступить в новый Институт радиоэлектронной техники на программы:

"Инженерия радиоэлектронных устройств и комплексов";

"Проектирование электронных средств космических аппаратов";

"Электроника, микроэлектроника и программирование цифровых устройств";

"Микросенсорика интеллектуальных систем" и другие.

В институте внедрена новая модель обучения: сначала студенты изучают обязательную часть образовательной программы, а на третьем курсе выбирают интересующий профиль. Подготовка ведется совместно с крупными промышленными партнерами: АО "Решетнев", "Микран", "Газпром трансгаз Томск", "Прорыв" ("Росатом"), "ЭлеСи", СТК и др.

Современные условия для современного обучения

ТУСУР – это современная инновационная среда, где студенты закрепляют знания на практике. Научно-образовательные центры наноэлектроники и беспилотной техники, квантовой криптографии и систем безопасности, лаборатории и дизайн-центры – всё для того, чтобы найти дело по душе и стать успешным человеком. Ещё одна возможность – это бесплатное дополнительное образование в IT-академии университета.

Также можно пройти обучение в военном учебном центре и в течение 1,5 лет закончить программу военной подготовки солдат запаса.

Жизнь на все 100%

ТУСУР активно поддерживает увлечения студентов: спорт (включая киберспорт), конкурсы и фестивали, волонтерство, студенческие отряды. А от университета можно получить финансовую поддержку за различные достижения в размере до 63 тыс. рублей в месяц.

Выбрав ТУСУР, вы сделаете первый, очень важный шаг к будущей яркой карьере. Каждый студент не просто учится в университете, а становится частью большой и дружной семьи, которая поддерживает его и помогает построить яркое будущее.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Сайт: abiturient.tusur.ru

Тел.: 8-800-775-9025, +7 (3822) 900-100

Телеграм-канал: @abiturient_tusur

"ВКонтакте": vk.com/abiturient_tusur

Адрес: Томск, проспект Ленина, 46

ФГАОУ ВО "ТУСУР", ИНН 7021000043

*UBI Global ("ЮБИ Глобал")

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