Как удивить даже самых искушённых особ

31 мая 2023, 17:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqdYUtJ4

Свидание / Фото: freepik.com

Устроить незабываемое романтическое свидание в Санкт-Петербурге не составит труда. Этот красивый город насчитывает множество необычных вариантов для запоминающейся встречи. Рассказываем о 10 самых интересных и оригинальных.

Свидание на крыше

Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга позволят организовать необычный ужин с видом на город. Можно выбрать только прогулку или совместить её с трапезой (в стоимость экскурсии включён столик, напитки, закуски).

Если дама боится высоты, отведите её в панорамный ресторан, откуда можно понаблюдать за ночным городом с необычного ракурса и насладиться вкусными блюдами.

Прогулка на теплоходе

Такие свидания можно проводить и в дневное время, и ночью, в составе экскурсии или только вдвоём. Незабываемые эмоции гарантированы во всех случаях.

Полёт на воздушном шаре

Для самых смелых и романтичных особ подойдёт прогулка на воздушном шаре. Конечно, лучше заранее узнать, как девушка относится к экстремальным развлечениям.

Кино под открытым небом

В Северной столице России работает арт-пространство "Кинопаркинг". Находясь в автомобиле, можно не просто смотреть фильм, но и заказать попкорн, пиццу и напитки.

Пикник на берегу Финского залива

Наблюдать за закатом и слушать шум волн – это романтично и по-настоящему необычно. Всё необходимое для пикника можно взять с собой или перекусить в одном из кафе, расположенных поблизости.

Квест для двоих

В Санкт-Петербурге легко подобрать квест-комнату, предназначенную специально для двоих. Есть разные темы: кино, загадки, ужасы или прочее. Будет возможность узнать друг друга поближе.

Велосвидание

Хотите удивить активную и спортивную девушку? Предложите ей свидание на велосипедах. Заранее выберите живописный парк и продумайте маршрут.

Парк аттракционов

Карусели, мороженое, весёлые аттракционы – от такого не откажется ни одна девушка. Свидание в парке развлечений поможет ненадолго забыть о взрослых заботах и вернуться в детство.

Индивидуальное свидание в планетарии

Хотите узнать, как располагались планеты в день вашего с любимой знакомства? Просто закажите индивидуальное посещение планетария, во время которого ночное небо зажгут только для вас.

Прогулка на сапе

Sup-сёрфинг* – направление, активно набирающее популярность. Для водной прогулки на необычном плавсредстве не нужны особые навыки и умения, поэтому освоить такой вид спорта могут все желающие.

* Sup-серфинг ("Сап-серфинг").

ИП Гогулан Павел Гарольдович

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