Учащиеся российских вузов 25 января отметят День студента

25 января 2025, 07:15, ИА Амител

Студенты / Фото: unsplash.com / Eliott Reyna

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента, также известный как Татьянин день. В 2025 году он выпадает на субботу. В вузах традиционно организуют студенческие балы, концерты, проводят состязания и викторины для учащихся, а также дни открытых дверей для будущих абитуриентов. Музеи и выставочные залы приглашают главных героев праздника на бесплатные экскурсии. И, конечно, в этот день принято поздравлять их с праздником. Собрали для вас подборку пожеланий, которые помогут создать атмосферу праздника и поднимут настроение.

Поздравление в стихах

В День студента я желаю

Жить без горя и печали.

Сессию успешно сдать,

Дров нигде не наломать.

Чтоб красиво отдыхали,

Чтоб на лекциях не спали,

В жизни цель свою нашли

И уверенно к ней шли.

***

Поздравляю с днем студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски – как на стрельбе.

Чтоб на сердце позитив,

А в идеях – креатив.

***

Я желаю вам, студенты,

Новых знаний и побед.

Никогда пусть не подводит

Вас, друзья, иммунитет.

Новых целей, увлечений,

И веселых, ярких дней.

Вам желаю становиться

Только лучше и умней!

***

Я тебе, студент, желаю

Высыпаться, не грустить

И, пятерки получая,

Обучение ценить!

И у лучших педагогов

Быть в любимчиках всегда,

Поощрений очень много

Накопить за все года.

Смело грызть гранит науки,

Затруднений не встречать.

И удача к тебе в руки

Будет пусть сама бежать!



Поздравления в прозе

Пусть твоя студенческая жизнь будет как увлекательное путешествие на паруснике – с яркими открытиями, захватывающими приключениями и дружной командой на борту!

***

С Днем студента! Желаю, чтобы преподы не придирались, чтобы пары не продлевались, чтобы характер не слабел, чтобы ум не тупел, чтобы удача не оставляла, чтобы сообразительность не покидала. Пусть годы студенчества дарят тебе массу крутых идей, грандиозных успехов, личных побед и романтических историй. И пусть все в твоей жизни будет зачетно!

***

Двойки и незачеты пусть будут у кого угодно, кроме тебя. Желаю в зачетке иметь только автоматы, чтобы весь материал запоминался на отлично, а утро всегда было добрым. Желаю никогда не опаздывать и не прогуливать, а главное, всегда наедаться и улыбаться. С днем студента!

***

Каждый экзамен – это новая вершина, которую ты покоряешь! Желаю тебе легко взбираться на эти высоты и наслаждаться видом успеха!



***

С днем студента! Легких зачетов и экзаменов. Добрых преподавателей, понимающих одногруппников, пусть жизнь будет яркой и наполненной интересными событиями. Пусть лекции запоминаются с первого раза, а сессии всегда сдаются легко. Не теряй интерес к учебе и к жизни! С днем студента!

По материалам сайта pozdravok.com