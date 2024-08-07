Топ-5 гаджетов, которые нужно взять с собой в поход

Отправляясь в путешествие, обязательно качественно подготовьтесь

07 августа 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8K222L

Поход. Туризм. Горы / Фото: freepik

Приключения на природе требуют тщательной подготовки и правильного снаряжения. Грамотно подобранные гаджеты помогут ориентироваться на местности, поддерживать связь с цивилизацией и наслаждаться отдыхом вдали от городской суеты. Особенно полезными в походе могут оказаться часы Redmi Watch 3 ("Редми Воч 3"), оснащенные GPS-навигатором и датчиком сердечного ритма. Рассказываем об остальных четырех важных гаджетах.

Портативное зарядное устройство

Портативное зарядное устройство (пауэрбанк) – незаменимый спутник для любого путешественника. Оно обеспечит энергией ваши устройства на протяжении всего похода.

Выбирая пауэрбанк для похода, обратите внимание на следующие характеристики:

емкость аккумулятора (измеряется в мАч);

количество портов для одновременной зарядки нескольких устройств;

вес и размеры устройства;

защита от влаги и ударов;

наличие солнечной панели для подзарядки

GPS-навигатор

Ориентирование на местности – важнейший навык для любого туриста. Современные GPS (джипиэс) навигаторы значительно упрощают эту задачу, предоставляя точную информацию о местоположении и помогая проложить оптимальный маршрут.

Туристические GPS-навигаторы более надежны, чем смартфоны, имеют защищенный корпус и длительное время автономной работы.

При выборе навигатора обратите внимание на наличие компаса, барометра и альтиметра. Эти функции помогут вам лучше ориентироваться на пересеченной местности и предсказывать изменения погоды.

Портативная солнечная панель

Солнечная энергия – экологичный и практически неисчерпаемый источник питания для ваших устройств в походе.

Преимущества панели:

неограниченный запас энергии при наличии солнечного света;

экологичность и отсутствие вредных выбросов;

бесшумность работы;

легкость и компактность современных моделей;

возможность зарядки нескольких устройств одновременно.

При выборе солнечной панели учитывайте ее мощность, размеры в сложенном виде и наличие встроенного аккумулятора. Некоторые модели можно закрепить на рюкзаке, что позволит заряжать устройства прямо во время движения.

Налобный фонарь

Качественное освещение – залог комфорта и безопасности в походе. Налобный фонарь оставляет руки свободными, что особенно удобно при установке палатки, приготовлении пищи или ночных переходах.

ООО "Смарт Оранж", ОГРН 1167746689120 от 22.07.2016 г., 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, офис В612

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