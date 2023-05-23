Топ-5 классных фильмов на вечер: какие новинки российского кино появились в прокате

Рассказываем о сюжетах и актёрах

23 мая 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaq4xEfqc

Вечерний просмотр фильма / Фото: freepik.com

Российское кино набирает популярность. И снимать научились, и конкуренция стала ниже после ограничения доступа к новинкам мирового проката. Рассказываем о топ-5 российских фильмов – новинок 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

"Беспринципные в деревне"Смотреть фильм Беспринципные в деревне лучше, если вы знакомы с популярным сериалом "Беспринципные". Хотя можно и "на новенького" – интересно будет в любом случае. Сюжет закручен вокруг богачей, которые попадают на праздник, проходящий в деревне. Из-за разности во взглядах возникает ожесточённое противостояние с местными жителями, наблюдать за которым по-настоящему весело и интересно. Юмор, лёгкая ирония и комичные ситуации никого не оставят равнодушным. "Любовь-морковь": Восстание машинПоклонники франшизы с нетерпением ждали выхода четвёртой части, чтобы понаблюдать за новыми приключениями семейной пары Андрея и Марины. В фильме супруги просыпаются в теле роботов андроидов. Поможет ли это в очередной раз наладить семейные отношения – смотрите сами. "Непослушная"Откровенная мелодрама с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях. Молодой бизнесмен знакомится со студенткой-активисткой, которая выступает против вырубки леса, без которой невозможна реализация нового прибыльного проекта. У него есть семь дней, чтобы переубедить её. У неё есть семь дней, чтобы устоять перед ним. Возможен ли хеппи-энд в такой ситуации? "Свободные отношения"Семейная пара, переживающая кризис, решается на свободные отношения. Способ экстремальный, и его последствия по-настоящему неожиданные для обоих. Удастся ли героям, которых на экране сыграли Аглая Тарасова и Борис Дергачёв, пережить семейные неурядицы? "Сокровища партизанского леса"Приключенческий фильм для семейного просмотра, повествующий о храбрых детях-героях, спасающих музейные ценности от немецких оккупантов. За тем, как Марина и Миша отважно переживают все выпавшие на их долю тяготы, невозможно наблюдать равнодушно.

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