Топ-5 ошибок при покупке мебели. Как создать идеальный интерьер?

Эксперты ТВК "Гранд Арена" дали несколько советов по обустройству дома

28 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGiH13W

Выбор мебели / Фото: prostooleh / freepik.com

Покупка мебели – важный этап в создании уютного и функционального дома. Однако иногда, увлекшись, мы выбираем неудачный вариант или переплачиваем. Разберем самые распространенные ошибки при покупке мебели и расскажем, как их избежать.

1. Игнорирование размеров комнаты

Часто мы выбираем мебель, руководствуясь эмоциями или внешним видом, забывая о размерах помещения. В результате шкаф не помещается в угол, а диван перекрывает половину комнаты.

Совет: перед покупкой измерьте пространство, где будет стоять мебель. Учитывайте не только длину и ширину, но и высоту комнаты, а также расположение дверей, окон и розеток. Нарисуйте схему, чтобы было проще.

2. Выбор неподходящих материалов

Мебель из дешевых материалов может выглядеть привлекательно, но будет недолговечной и нефункциональной. Например, мягкая мебель из тканей, которые сложно чистить, быстро теряет презентабельный вид.

Совет: учитывайте свои потребности и образ жизни. Если есть дети или домашние животные, выбирайте материалы, устойчивые к загрязнениям и механическим повреждениям.

3. Пренебрежение функциональностью

Красивая, но неудобная мебель вряд ли станет любимой. Например, стул может отлично выглядеть, но если сидеть на нем некомфортно, он будет пылиться в углу.

Совет: перед покупкой попробуйте мебель в магазине (посидите на стуле, полежите на диване, откройте ящики у комода). Убедитесь, что мебель соответствует ожиданиям и будет комфортной в использовании.

4. Слишком много мебели

Пытаясь заполнить все пространство, многие приобретают избыточное количество мебели. Это приводит к захламленности, делает комнату тесной и неудобной.

Совет: не стремитесь заполнить каждый угол. Выбирайте только ту мебель, которая действительно необходима. Выбирайте многофункциональные предметы интерьера и оставляйте свободное пространство в комнатах.

5. Неправильный стиль и цвет

Мебель, которая не сочетается с общим стилем, может нарушить гармонию пространства. Слишком яркие или мрачные цвета иногда выглядят неуместно.

Совет: если вы не уверены, выбирайте мебель нейтральных тонов – ее легче комбинировать с другими элементами интерьера. Для акцентов используйте текстиль и декор.

Теперь, вооружившись советами, отправляйтесь за покупками в ТВК "Гранд Арена" и без страха ошибиться выбирайте понравившийся вариант.

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

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