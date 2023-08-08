Топ-5 популярных мифов о покупке недвижимости в Дубае

На самом деле, это совсем не сложно и не так дорого, как кажется

08 августа 2023, 17:05, ИА Амител LjN8KJ9M4

Дубай / Фото: vwalakte / Freepik

Покупка недвижимости в Дубае многим кажется практически невыполнимой задачей. Но все не так сложно, как кажется. Рассмотрим топ-5 популярных мифов, а пока рекомендуем изучить проверенные квартиры в Дубае, среди которых вы обязательно найдете свою.

Миф 1: строгие законы делают жизнь некомфортной

В Дубае совсем не так строго, как во многих арабских городах. Здесь около 90% населения – приезжие, в основном европейцы, американцы и русские.

В столь интернациональном городе нет больших ограничений, власти не заставляют население жить по мусульманским законам.

Миф 2: приобрести недвижимости невозможно, поскольку вся она люксовая и слишком дорогая

В городе есть жилье самого разного класса, от бюджетного до элитного. Число трудовых мигрантов постоянно растет, так что застройщики взяли ориентир на возведение доступного жилья. Сейчас намного легче найти экономвариант, чем квартиру, относящуюся к среднему по цене или дорогому сегменту рынка.

Миф 3: процедура покупки недвижимости слишком сложная и запутанная

На самом деле местные власти стараются сделать все, чтобы процедура была максимально простой и прозрачной. Некоторые этапы сделки проводят в онлайн-формате. Если покупка происходит без привлечения заемных средств (иностранцы могут пользоваться кредитованием при покупке дома или квартиры), то понадобится только паспорт и деньги.

В Дубае и стране в целом строго следят за соблюдением законов, поэтому столкнуться с недобросовестным риелтором или застройщиком – крайне сложно.

Миф 4: иностранец не может полноправно владеть недвижимостью в эмирате

В Дубае давно и успешно сформированы специальные фригольд-зоны, приобретать недвижимость в которых иностранцы могут без каких-либо ограничений и по упрощенной схеме.

Миф 5: в Дубае "хорошо" только иностранным туристам и бизнесменам

В городе много возможностей для образования, культурного развития, занятий различными видами спорта, реализации себя в творчестве и многом другом. Кроме того, в Дубае регулярно организовываются интересные массовые мероприятия: фестивали, шоу, дискотеки и многое другое.

ООО "Этажи"

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