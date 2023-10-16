Топ-5 причин, почему нельзя экономить на качестве постельного белья

Рассказываем, где купить красивые и долговечные товары для сна

16 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KbGTE

Постельное белье / Фото: vecstock / freepik.com

От качества постельного белья зависит не только комфорт во время сна, но и атмосфера в спальне. Цены на текстиль бывают разные, однако хорошее белье не может быть слишком дешевым. Рассказываем, почему не стоит экономить при выборе постельных принадлежностей и товаров для сна (а выбрать эксклюзивные новинки из последних коллекций можно здесь).

1. Комфорт и безопасность

Хорошее по качеству белье изготавливают из безопасных и гипоаллергенных материалов. Обработанные волокна пропускают воздух, не накапливают пыль, препятствуют размножению патогенной микрофлоры. Такое белье подходит для аллергиков или людей с чувствительной кожей.

При пошиве комплектов премиум-качества чаще всего используют:

бамбуковое и эвкалиптовое волокно;

сатин-жаккард;

хлопок "Роял";

сатин;

графен и другие.

2. Долговечность

Качественный материал прекрасно переносит стирку. Он не линяет, не деформируется и не теряет яркости красок со временем. Белье из премиум-материалов прослужит дольше, чем варианты из недорогих тканей.

3. Красота и уют

Кровать – центральное место в спальне, от ее оформления зависит внешний вид всей комнаты. Роскошное полотно с красивым принтом сделает помещение более уютным, а атмосферу – более приятной.

4. Крепкий сон

Внешний вид постельного белья важен для каждого из нас. Отдых на роскошном белье способствует расслаблению, созданию благоприятной атмосферы, а значит, здоровому сну и хорошему настроению утром.

5. Универсальность

Качественный текстиль для сна относится к категории "зима-лето". В жаркое время года ткань легко впитывает излишки влаги. Зимой мягкие ткани прекрасно сохраняют тепло, даря приятные ощущения во время сна и отдыха.

Выбирая качество, вы заботитесь о здоровье и комфорте, а значит, делаете свой сон более полноценным и здоровым.

ООО "Тогас Онлайн"

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