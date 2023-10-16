Топ-5 причин, почему нельзя экономить на качестве постельного белья
Рассказываем, где купить красивые и долговечные товары для сна
16 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KbGTE
От качества постельного белья зависит не только комфорт во время сна, но и атмосфера в спальне. Цены на текстиль бывают разные, однако хорошее белье не может быть слишком дешевым. Рассказываем, почему не стоит экономить при выборе постельных принадлежностей и товаров для сна (а выбрать эксклюзивные новинки из последних коллекций можно здесь).
1. Комфорт и безопасность
Хорошее по качеству белье изготавливают из безопасных и гипоаллергенных материалов. Обработанные волокна пропускают воздух, не накапливают пыль, препятствуют размножению патогенной микрофлоры. Такое белье подходит для аллергиков или людей с чувствительной кожей.
При пошиве комплектов премиум-качества чаще всего используют:
- бамбуковое и эвкалиптовое волокно;
- сатин-жаккард;
- хлопок "Роял";
- сатин;
- графен и другие.
2. Долговечность
Качественный материал прекрасно переносит стирку. Он не линяет, не деформируется и не теряет яркости красок со временем. Белье из премиум-материалов прослужит дольше, чем варианты из недорогих тканей.
3. Красота и уют
Кровать – центральное место в спальне, от ее оформления зависит внешний вид всей комнаты. Роскошное полотно с красивым принтом сделает помещение более уютным, а атмосферу – более приятной.
4. Крепкий сон
Внешний вид постельного белья важен для каждого из нас. Отдых на роскошном белье способствует расслаблению, созданию благоприятной атмосферы, а значит, здоровому сну и хорошему настроению утром.
5. Универсальность
Качественный текстиль для сна относится к категории "зима-лето". В жаркое время года ткань легко впитывает излишки влаги. Зимой мягкие ткани прекрасно сохраняют тепло, даря приятные ощущения во время сна и отдыха.
Выбирая качество, вы заботитесь о здоровье и комфорте, а значит, делаете свой сон более полноценным и здоровым.
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22:14:29 16-10-2023
Только махинаций с тканями сейчас полно. Пишут на постельном белье 100% хлопок. Покупаешь, после первой стирки всё катышками покрывается. Ткань - ПОЛИЭСТЕР. А пишут - 100% хлопок. Спрашиваешь, почему врёте? Отвечают - а это название такое ткани - "100% хлопок". Название, а не состав... =)))