Топ-5 стильных и надежных авто, которые можно купить в Барнауле до 3 млн рублей

Предлагаем подборку динамичных современных авто, которые подойдут и для городских, и для загородных поездок

17 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYa1J

Geely Coolray в Автоцентре Avtolux / Фото предоставлено компанией

Задумались о покупке нового автомобиля и не знаете, какой марке отдать предпочтение? Тогда эта статья для вас. Хоть ситуация на отечественном авторынке за последние годы претерпела значительные изменения, достойных вариантов немало. Рассказываем о доступных и интересных моделях, которые можно приобрести в Барнауле от 2,6 до 2,7 млн рублей.

Geely Coolray ("Джили Кулрей")

Внедорожник – яркий пример современного спортивного стиля и маневренности. Его сердце – четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 180 л. с. Благодаря семиступенчатой коробке передач и двойному сцеплению автомобиль разгоняется плавно, а тормозит мягко.

Внешний вид Geely Coolray соответствует современным стандартам: прослеживается гармония цветов и плавность переходов между элементами обшивки. Дизайн подчеркнут черными акцентами – крышей, решеткой радиатора и порогами. Среди особенностей также можно выделить спойлер для задней двери, переднюю и заднюю светодиодную оптику, а также литые диски и цвет кузова "лиловый перламутр".

Geely Coolray имеет: климат-кoнтpоль, панорамную крышу, электропривод водительского сиденья, кожаный салон, мультируль, автозапуск с ключа, датчик света, три варианта оформления приборной панели, широкий выбор комплектаций и опций, а также четыре режима движения.

Кстати, купить его в Барнауле можно Автоцентре Avtolux*.

Geely Coolray в Автоцентре Avtolux / Фото предоставлено компанией

Changan CS55 Plus ("Чанган СиЭс55 Плюс")

Среднеразмерный кроссовер – хорошее сочетание городского и спортивного автомобиля в одном. Он оснащен двигателем 1.5T мощностью 181 л.с. Благодаря семиступенчатой коробке передач с двойным "мокрым" сцеплением управление автомобилем становится интуитивным. Среди интеллектуальных функций можно выделить встроенный видеорегистратор с обзором на 360 градусов, текстовый и голосовой интерфейсы, а также три режима движения.

Дизайн автомобиля отличается самобытностью: плавные линии кузова контрастируют со строгой геометрией радиаторной решетки. Насыщенные красные вставки на порогах делают внешний вид автомобиля еще более привлекательным.

Lexus RX270 ("Лексус ЭрИкс270")

Кроссовер – комфортный и динамичный, с практичной ходовой частью. Он оснащен мощным двигателем 2,7 л и имеет передний привод. Характерной чертой модели является веретенообразная фальшрешетка радиатора. Подвеска автомобиля полностью независимая, с дисковыми тормозными механизмами и активным электроусилителем руля.

Из электронных активных систем: антиблокировочная система тормозов с распределением тормозного усилия, вспомогательная система торможения, система электронного контроля устойчивости и антипробуксовочная система, а также помощь при старте на подъеме, круиз-контроль, система адаптивного освещения дороги.

Omoda C5 ("Омода Цэ5")

Этот кроссовер обладает молодежным и футуристичным дизайном, привлекающим внимание. Передняя часть авто выделена безрамочной решеткой радиатора с рисунком в виде сот, узкими дневными ходовыми огнями и массивными фарами дальнего света, что придает автомобилю спортивный и динамичный вид.

Под капотом Omoda C5 – двигатель объемом 1,5-1,6 л и системой полного привода 4WD. Несмотря на спортивный дизайн, автомобиль все же больше подходит для городских поездок. Внутри – качественный пластик, чехлы на сиденьях и руль из экокожи. В базовую версию входят 18-дюймовые легкосплавные диски, четыре подушки безопасности, системы ABS, ESP и круиз-контроля, климат-контроль, мультимедийные и аудиосистемы, а также четыре динамика Sony* и камера заднего вида.

Changan UNI-T ("Чанган Юни-Ти")

Это современный автомобиль с модным дизайном, технические характеристики которого обеспечивают безопасную и комфортную езду на любой дороге. Имеет двигатель объемом 1,5 л и мощностью 167 л. с. Авто идеально подходит для передвижения на большие расстояния, перевозки грузов и пассажиров.

У Changan UNI-T универсальный внешний вид. Он обладает характерным "хищным взглядом", а его формы выглядят мягкими и покладистыми. Салон кроссовера Changan UNI-T просторный, несмотря на кажущиеся компактные размеры. Качественная отделка, большой багажник – плюсы для автомобилей этого класса.

Автоцентр Avtolux / Фото предоставлено компанией

Автоцентр Avtolux

Барнаул, пр. Строителей, 135

Тел.: (3852) 202-888, (3852) 202-880, 8-913-218-8888 (Антон), 8-905-080-8448 (Иван)

sales@avtolux22.ru

avtolux22.ru*Avtolux ("Автолюкс"); Sony ("Сони").

Горте Егор Викторович

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