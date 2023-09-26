А также поведал, сколько нужно носить брекет-системы, бывает ли от них кариес, есть ли к ним противопоказания

26 сентября 2023, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KKXFe

Брекеты / Фото: wayhomestudio / freepik.com

Надоело прятать улыбку, испытывать головные боли и другие неудобства от неправильного прикуса и скученности зубов? Врач-ортодонт клинической больницы "РЖД-Медицина" города Барнаула Сергей Байсангуров рассказал о том, что нужно знать о брекет-системах и какие вспомогательные инструменты есть у стоматологов для по-настоящему идеальной улыбки.

– Сергей, бывают ли случаи, когда выровнять зубной ряд невозможно?

– Да, но большинство проблем можно устранить. Пример: у пациента слабая эмаль, это противопоказание к установке брекетов, но пациент может пройти лечение у стоматолога-терапевта и вернуться к стоматологу-ортодонту. Или пациенту не хватает зубов, для такого случая есть имплантация. Но есть и абсолютные противопоказания, например, ­ВИЧ, туберкулез и т.д.

– А есть ли возрастные ограничения?

– Ограничения связаны с возрастными изменениями, например остеопорозом. Его невозможно увидеть невооруженным глазом. Мы направляем пациентов на обследование, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. В целом если вы старше 40 лет, у вас свои здоровые зубы и вы мечтаете об идеальной улыбке ­– почему бы и нет?

– Вы говорите об идеальной улыбке, но кроме скученности зубов могут быть и другие эстетические проблемы, которые не решит брекет-система?

– Если говорить о разной высоте зубов, то здесь поможет реставрация или допрорезывание зуба. Можно сделать отбеливание, если не устраивает цвет эмали, если не устраивает форма ­– опять же реставрация или виниры.

– Может ли развиться кариес, пока пациент носит брекеты?

– Теоретически может, на практике – вряд ли. Если возникает намек на кариес, пациента направляют к стоматологу-терапевту. Если пациент соблюдает рекомендации относительно гигиены, то он не испытывает проблем. А под замками возникновение кариеса невозможно ­– клей, на который они крепятся, содержит фтор, который защищает эмаль.

– Кода можно увидеть первые результаты и сколько времени нужно ходить с брекет-системой?

– Это зависит от сложности ситуации. В некоторых случаях уже через полтора-два месяца, в некоторых­ – через полгода. Сколько нужно ходить с брекетами ­– тоже по-разному, например, при очень сложных прикусах до трех лет. Бывают ситуации, когда хватает и года. Во время консультации мы рассказываем о длительности ношения и обо всех особенностях.

Случай 1, фото "до"

Случай 1, фото "после"

Случай 2, фото"до"

Случай 2 фото "после"

Случай 3, фото "до"

Случай 3, фото "после"

Случай 4, фото "до"

Случай 4, фото "после"

Случай 5, фото "до"

Случай 5, фото "после"

















Результаты пациентов / Фото: Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаула

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Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Барнаул"

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