Топ-7 экскурсий, которые стоит посетить в Анталье

Это излюбленный у российских туристов турецкий курорт

13 октября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K2dhN

Море / Фото: tawatchai07 / Freepik

За год Анталью посещают порядка 3 млн жителей нашей страны. Чтобы досуг путешественников был по-настоящему насыщенным и интересным, в городе создали мощную развлекательную инфраструктуру. Какие экскурсии в Анталье посетить в первую очередь, расскажем ниже.

Обзорная экскурсия по городу

История Антальи насчитывает более двух тысячелетий, поэтому чтобы погрузиться в ее атмосферу, стоит посетить обзорную экскурсию. Туристов водят к Старому городу, минарету Йивли, башне Хыдырлык, в парк Караалиоглу и к другим знаковым историческим и культурным объектам. Интереснее совершать экскурсию в сопровождении профессионального гида – так можно узнать максимум интересной и познавательной информации.

Каппадокия

Одно из самых популярных направлений для экскурсионного туризма близ Антальи. Регион известен своими невероятными пейзажами и подземными достопримечательностями. Целый скальный город с почти полностью сохранившейся инфраструктурой, включающей жилые и хозяйственные постройки, лабиринты, винодельни, конюшни и многое другое, позволяет окунуться в историю этих мест.

Памуккале

Уникальный природный комплекс, состоящий почти из двух десятков геотермальных источников и водоемов, в древности был курортом для самых знатных и богатых людей Турции. Сегодня отдохнуть в месте, известном на весь мир своими берегами, сформированными из белоснежного известняка, может любой желающий.

Морская прогулка

Туристов возят на яхтах, традиционных турецких лодках, катерах и даже пиратских кораблях. Особой популярностью пользуется остров Кекова, рядом с которым находятся затонувшие руины, остров Сулуада (местные Мальдивы), Дюденский водопад, а также другие объекты.

Демре

Среди любителей совершать поездки по историческим местам, это направление весьма популярно. Увлекательная экскурсия в одну из археологических зон Турции включает осмотр паломнического центра – церкви Николая Чудотворца, а также других интересных объектов.

Национальный парк Кёпрюлю

Сюда приезжают, чтобы увидеть один из самых красивых и высоких каньонов Турции – каньон Тазы. Среди экстремалов популярен рафтинг на реке Кёпрюлю, горный альпинизм, посещение уникальных карстовых пещер.

Кемер

Курорт расположен в 42 км от Антальи. Подходящее место для отдыха найдут люди любого возраста, в том числе семьи с детьми. Также в окрестностях города много интересных природных и исторических объектов, на изучение которых стоит выделить хотя бы один день.

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