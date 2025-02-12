Топ врачей, к которым чаще всего записывались барнаульцы в 2024 году

Аналитики "СберЗдоровья" изучили обезличенные данные клиентов сервиса

12 февраля 2025, 15:15, ИА Амител erid: 2W5zFHow6m6

Онлайн-прием / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Медицинская компания "СберЗдоровье", входящая в индустрию здравоохранения Сбера, изучила, к каким врачам чаще всего обращались барнаульцы. Анализ обезличенных данных клиентов за 2024 год позволил определить наиболее популярные медицинские направления для очных и онлайн-консультаций.

В прошлом году пользователи сервиса на очных приемах чаще всего посещали:

неврологов;

гинекологов;

проктологов;

отоларингологов;

урологов.

При выборе специалиста пациенты чаще всего ориентировались на рейтинг, основанный на отзывах и оценках по итогам 35,6 тыс. очных посещений врачей через платформу "СберЗдоровье". Также востребованные фильтры: цена, удобное время записи и расположение клиники.

Аналитики компании отметили и рост популярности телемедицины. В 2024 году спрос на онлайн-консультации в Барнауле увеличился на 34% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего дистанционно обращались к терапевтам, педиатрам, гинекологам, неврологам и дерматологам. Такую тенденцию объясняют удобством: онлайн-прием позволяет получить рекомендации без посещения медицинского учреждения. Это экономит время и снижает риск заражения инфекциями.

"Более 60% вопросов, связанных со здоровьем, можно решить дистанционно. В последнее время появляется все больше девайсов, позволяющих провести удаленный осмотр", – прокомментировала врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алена Паршина.

Она также добавила, что благодаря новым технологиям дистанционные консультации становятся более информативными для врачей и удобными для пациентов. Такая форма помогает разгрузить поликлиники и снизить распространение вирусов за счет сокращения количества очных визитов.

Если говорить о лекарственных средствах, по данным "СберЕаптеки", в 2024 году (по сравнению с 2023-м) в Барнауле вырос спрос на урологические препараты (+9%), лекарства для лечения неврологических заболеваний (+3%) и дерматологические средства (+2%). При этом продажи медикаментов для гастроэнтерологии, гинекологии и отоларингологии снизились на 5-9%.

ПАО Сбербанк

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