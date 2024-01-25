Торговый центр с уклоном на автомобилистов построят в Барнауле рядом с аэропортом

Проект показали на заседании градсовета 24 января

25 января 2024, 12:30, ИА Амител

Проект торгового центра в Барнауле на Павловском тракте

Торговый центр, состоящий из трех корпусов, построят в Барнауле на Павловском тракте недалеко от аэропорта. Скорее всего, в нем будут продавать товары, предназначенные для автомобилистов. Проект представил 24 января на заседании градсовета Владимир Золотов.

Комплекс из трех зданий расположится рядом с новым "Лада-Центром" на Павловском тракте. Сейчас на этой территории пустырь. Центр будет состоять из главного корпуса и двух вытянутых. Фасад будет светлым с добавлением остекления. Также предполагается обустройство парковки.

По словам архитектора Владимира Золотова, внутри комплекса будут располагаться офисные и торговые помещения, в том числе магазин-склад. Заказчиком выступает компания "Айрон-строй".

В целом члены градсовета похвалили архитектурное решение и единогласно поддержали проект.