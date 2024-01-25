Торговый центр с уклоном на автомобилистов построят в Барнауле рядом с аэропортом
Проект показали на заседании градсовета 24 января
25 января 2024, 12:30, ИА Амител
Торговый центр, состоящий из трех корпусов, построят в Барнауле на Павловском тракте недалеко от аэропорта. Скорее всего, в нем будут продавать товары, предназначенные для автомобилистов. Проект представил 24 января на заседании градсовета Владимир Золотов.
Комплекс из трех зданий расположится рядом с новым "Лада-Центром" на Павловском тракте. Сейчас на этой территории пустырь. Центр будет состоять из главного корпуса и двух вытянутых. Фасад будет светлым с добавлением остекления. Также предполагается обустройство парковки.
По словам архитектора Владимира Золотова, внутри комплекса будут располагаться офисные и торговые помещения, в том числе магазин-склад. Заказчиком выступает компания "Айрон-строй".
В целом члены градсовета похвалили архитектурное решение и единогласно поддержали проект.
13:01:22 25-01-2024
Завод новый бы построили!!!
13:44:01 25-01-2024
Денис (13:01:22 25-01-2024) Завод новый бы построили!!! ... Кто там работать будет? И что там делать будут? Всё импортзамещение на али-экспрессе.
14:32:22 25-01-2024
Денис (13:01:22 25-01-2024) Завод новый бы построили!!! ... Стесняюсь спросить- ты токарь али фрезеровщик? Или таксист все таки? Вот и таксуй.
14:49:04 25-01-2024
Денис (13:01:22 25-01-2024) Завод новый бы построили!!! ... Ну построят. Где закупят оборудование? За чей счёт организуют обучение? Откуда возьмут сотрудников, ИТР, заводоуправление? Куда сбывать продукцию, рынок есть?
14:13:19 25-01-2024
Полностью согласен. производства стройте, чтобы и рабочие места были и что то появлялось, а там уже налоги и прочее. в казну, город поднимать, а эти торговые центры уже тошнит. куда не плюнь - в торговый центр попадешь. и 80% из них полупустые. Когда уже начнется какоето урегулирование. ну должен же быть ПРЕДЕЛ этих сраных торговых центров. с уклоном на автомобилистов? вон новопокровская, чем не уклон. или на космонавтов тоже центр. хватит.
14:47:46 25-01-2024
"Хватит дуэлей! /торговых центров/. На сегодня хватит дуэлей!"
19:37:27 25-01-2024
В нашей стране видимо действует закон, кто тупее у того денег больше и строят такие именно торговые центры... Производство подымите. Я не поверю что мы хорошую одежду тут не можем шить на достойном уровне!!!