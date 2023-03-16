Toyota может передать свой завод в Санкт-Петербурге "НАМИ"

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сейчас прорабатывается вопрос передачи российских активов

16 марта 2023, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Toyota может передать российский завод в Санкт-Петербурге подведомственному Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Завод перестал работать в марте 2022 года из-за разрыва в системе поставок. В сентябре 2022 года Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть своё сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. В середине ноября началось увольнение сотрудников, их численность к этому времени составляла более 1900. В декабре 2022 года предприятие проходило процедуру консервации.

"Прорабатывается передача российских активов Toyota "НАМИ", – сказал он.

Отметим, что предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года. Оно выпускало модели RAV4 и Camry в рамках специального инвестиционного контракта с Минпромторгом России.