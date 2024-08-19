ТПП предлагает уравнять онлайн и офлайн-торговлю в части возврата ряда товаров

Речь идет о непродовольственных товарах

19 августа 2024, 20:02, ИА Амител

Гаджеты / Фото: Freepik

Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ выступает за уравнивание онлайн и офлайн-торговли в части возврата ряда категорий товаров, в первую очередь - предметов личной гигиены. Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо с предложением изменить законодательство было направлено начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову.

Речь идет о том, чтобы распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле, на электронную торговлю.

"Например, молодой человек заказал девушке цветы через интернет. Она получила. Не понравились. Имеет право сдать назад, и молодой человек получит деньги. Или, можно сдать линзы для глаз. Попользоваться и сдать. Закон это прямо позволяет", — отметил он.

Помимо этого, по его словам, можно также сдать обратно использованный шприц, пластырь, градусник или тонометр, а также средства гигиены полости рта и товары по уходу за детьми.

"В офлайне так делать нельзя. Члены совета просят приравнять онлайн к офлайну. Потому что сейчас полностью стерлась между ними разница", - указал Федоров, отмечая, что речь идет о таких маркетплейсах, как Ozon и Wildberries.