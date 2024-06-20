Тракторист погиб в ДТП в Алтайском крае

Мужчина допустил съезд в кювет с опрокидыванием

20 июня 2024, 21:55, ИА Амител

Перевернувшийся трактор / Фото: "Инцидент Барнаул"

Тракторист погиб в результате ДТП в Краснощековском районе. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 19 июня на 105-м километре автодороги Алейск – Чарышское. 30-летний мужчина, управляя трактором "Беларус-3022", буксировал сеялку. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте. Распространилась информация, что у мужчины не было водительских прав на управление подобной техникой, однако в ГАИ это опровергли.