Трамп анонсировал "встречи и разговоры" с РФ и Украиной
По словам американского президента, "дискуссии идут очень хорошо"
03 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Президент США Дональд Трамп планирует провести встречи и разговоры с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас были очень занятые выходные. Мы имели дело с Израилем, Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с различными сторонами, включая Россию и Украину", – рассказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс по пути в Белый дом.
Американские телеканалы транслировали общение главы государства пресс-службами.
Трамп заявил, что "дискуссии идут очень хорошо".
12:43:33 03-02-2025
дискуссии идут очень хорошо --- хорошая новость, может порешают