Трамп намерен обсудить с Россией и Китаем отказ от ядерного оружия
Американский лидер уверен, что проведение денуклеаризации необходимо из-за "сумасшедшей" мощности ядерного оружия
07 марта 2025, 18:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
С его слов, больше всего ядерного оружия сейчас имеют Россия и США, однако в течение четырех-пяти лет Китай их догонит.
"Было бы хорошо, если бы мы все провели денуклеаризацию. Потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Американский лидер уточнил, что в свой предыдущий срок на посту президента "очень продвинулся" в контактах о ядерном разоружении с Россией, и обсуждал это с Китаем. Трамп подчеркнул, что хотел бы начать переговоры об избавлении от ядерного оружия.
Ядерные державы должны уменьшить свои запасы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Участниками ДНЯО является 191 государство, включая пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира в июне 2024 года оценили арсенал США в 5044 ядерные боеголовки, России – 5580 (с учетом списанных).
18:22:34 07-03-2025
чтобы Россию голыми руками взять можно было
09:17:42 08-03-2025
Гость (18:22:34 07-03-2025) чтобы Россию голыми руками взять можно было... Гость, твои опасения глупые. Наши правители готовы за бесценок отдать и отдают наши богатства, без захвата нашими врагами нас голыми руками.
19:17:21 07-03-2025
Совсем за дураков держат...
19:34:44 07-03-2025
Давно пора
22:56:14 08-03-2025
На днях только смотрел как ракеты из Сары-Озека вывозят... вывозили вернее 30 лет назад ...