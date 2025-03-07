Трамп намерен обсудить с Россией и Китаем отказ от ядерного оружия

Американский лидер уверен, что проведение денуклеаризации необходимо из-за "сумасшедшей" мощности ядерного оружия

07 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

С его слов, больше всего ядерного оружия сейчас имеют Россия и США, однако в течение четырех-пяти лет Китай их догонит.

"Было бы хорошо, если бы мы все провели денуклеаризацию. Потому что мощность ядерного оружия сумасшедшая", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер уточнил, что в свой предыдущий срок на посту президента "очень продвинулся" в контактах о ядерном разоружении с Россией, и обсуждал это с Китаем. Трамп подчеркнул, что хотел бы начать переговоры об избавлении от ядерного оружия.

Ядерные державы должны уменьшить свои запасы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Участниками ДНЯО является 191 государство, включая пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира в июне 2024 года оценили арсенал США в 5044 ядерные боеголовки, России – 5580 (с учетом списанных).