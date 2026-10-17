Трамп отказался ввести часть "адских санкций" против России

Они касаются пошлин на товары крупнейших покупателей энергоресурсов РФ

17 октября 2026, 10:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд пошлин до 100% на товары из государств, которые входят в пятерку крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Об этом сообщает РБК.

"Я настоящим отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и обязанностей, предусмотренных в законе Грэма*. Я представил конгрессу удостоверение, что выдача такого отказа в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", — говорится в документе.

Статья 113 принятого ранее закона предусматривает введение пошлин до 100% на импорт из стран, являющихся крупнейшими покупателями российских энергоресурсов.

При этом 19 сентября Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях", который дает ему право вводить новые антироссийские санкции. Этот документ позволяет устанавливать дополнительные пошлины до 100% на товары из стран, которые входят в пятерку крупнейших покупателей нефти и газа России, а также вводить пошлины до 500% на российские товары, ввозимые в США.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга