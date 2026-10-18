Трамп пообещал "очень хорошее" решение по санкциям против России

Президент США не стал вводить тарифы до 500% и другие меры из "адских санкций"

18 октября 2026, 08:33, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп одобрил решение не усиливать санкционное давление на Россию, назвав его "очень хорошим" и полезным для всего мира, пишет РИА Новости.

"Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всём разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение. Оно пойдет на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру", - заявил лидер Америки.

Речь идет о частичном отказе от мер, заложенных в законопроекте сенатора Линдси Грэма*, известном как закон об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ должен был вступить в силу в воскресенье.

По распоряжению главы Белого дома не будут применяться сразу несколько жестких ограничений: тариф до 500% на прямой импорт из России, пошлина до 100 % на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоресурсов, а также санкции в отношении чиновников, банков и организаций.

В администрации президента США пояснили, что такой шаг призван способствовать достижению мира между Москвой и Киевом.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.