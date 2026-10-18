Трамп пообещал "очень хорошее" решение по санкциям против России
Президент США не стал вводить тарифы до 500% и другие меры из "адских санкций"
18 октября 2026, 08:33, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп одобрил решение не усиливать санкционное давление на Россию, назвав его "очень хорошим" и полезным для всего мира, пишет РИА Новости.
"Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всём разберемся, и вы тоже узнаете. Это очень хорошее решение. Оно пойдет на пользу стране, да и, пожалуй, всему миру", - заявил лидер Америки.
Речь идет о частичном отказе от мер, заложенных в законопроекте сенатора Линдси Грэма*, известном как закон об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ должен был вступить в силу в воскресенье.
По распоряжению главы Белого дома не будут применяться сразу несколько жестких ограничений: тариф до 500% на прямой импорт из России, пошлина до 100 % на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоресурсов, а также санкции в отношении чиновников, банков и организаций.
В администрации президента США пояснили, что такой шаг призван способствовать достижению мира между Москвой и Киевом.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
08:59:07 18-10-2026
Ну каким-то конкретным людям может и станет легче. Например у сына Медведева там бизнес, может и самому ему Айфон новый подарят
11:18:35 18-10-2026
Недавно почивший в бозе линдси грэмм заложил законопроект,живые сенаторы одобрили,а президент частично тормознул.Демократия,то есть власть народа, в действии.