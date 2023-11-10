Трамп предрек США при Байдене третью мировую войну и "ядерное потепление"
Он подчеркнул, что сейчас в мире царит бардак, тогда как при его администрации не было проблем или войн
10 ноября 2023, 22:44, ИА Амител
Президент США Джо Байден может своими действиями привести мир к третьей мировой войне и ядерному конфликту, самую главную угрозу миру сейчас представляет не глобальное потепление, а "ядерное". Как сообщает ТАСС, об этом заявил бывший президент США, основной оппонент действующего лидера Дональд Трамп.
В интервью телекомпании Univision Трамп подчеркнул, что сейчас в мире царит бардак, тогда как при его администрации не было проблем или войн. Он отметил, что ему и его команде удалось проделать какую-то работу, тогда как сейчас "все ужасно".
"Мы закончим на мировой войне. У нас в Соединенных Штатах некомпетентный лидер. Он не может сойти со сцены, найти лестницу, он и двух предложений сказать не может", – сказал экс-президент.
Трамп считает, что основной угрозой для мира и США в частности следует считать риск ядерного конфликта. При этом сам Байден не знает, что такое "ядерное оружие как основное средство ведения переговоров".
23:33:03 10-11-2023
Можно подумать там от президента что-то зависит, правит партия.
08:54:58 11-11-2023
Гость (23:33:03 10-11-2023) Можно подумать там от президента что-то зависит, правит парт... И непонятно зачем там вообще лидера выбирают.Ну тупые...