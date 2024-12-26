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Трамп раскрыл преимущества включения Канады в состав США

Об этом политик рассказал в своем поздравлении с Рождеством

26 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством назвал преимущества включения Канады в состав Штатов.

В своей Truth Social политик поздравил премьера Канады Джастина Трюдо, отметив, что в этой стране налоги слишком высокие.

"Но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", – написал Трамп.

Кроме того, он поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США".

"И мы будем", – заключил он.

Трамп стал 47-м президентом США, одержав победу на выборах 5 ноября. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.

США Политика

Комментарии 8

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Musik

13:24:31 26-12-2024

вот если б у нас вольфыча поставили бы - примерно такжэ.

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Гость

14:21:12 26-12-2024

Трамп раскрыл преимущества включения Канады в состав США --- да вообще выгодно. Может еще нас возьмет

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Гость

17:24:31 26-12-2024

Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу все распри прекратятся....8)

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Гость

23:27:47 26-12-2024

Гость (17:24:31 26-12-2024) Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу... неа. перейдут на другой уровень. у нас уже есть в составе лебедь, рак и щука

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Гость

11:13:17 27-12-2024

Гость (17:24:31 26-12-2024) Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу... Америкосам тогда придется налоги за бани и сараи платить. Не согласятся)

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Гость

18:28:20 26-12-2024

Наклёвывается веский повод для взаимопонимания и компромисса: США могли бы закрыть глаза на перекрой границ РФ с Украиной, а Московия - на экспроприацию Дядюшкой Сэмом Канады и Гренландии...

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Гость

08:28:49 27-12-2024

Мексиканцы напряглись, как электричество... Ну а чё, как-тот несолидно не целый континент занимать...

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Гость

16:16:49 27-12-2024

отличная предпосылка к раскачиванию и войне на ИХ континенте, давно пора

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