Трамп раскрыл преимущества включения Канады в состав США
Об этом политик рассказал в своем поздравлении с Рождеством
26 декабря 2024, 13:20, ИА Амител
Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством назвал преимущества включения Канады в состав Штатов.
В своей Truth Social политик поздравил премьера Канады Джастина Трюдо, отметив, что в этой стране налоги слишком высокие.
"Но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", – написал Трамп.
Кроме того, он поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США".
"И мы будем", – заключил он.
Трамп стал 47-м президентом США, одержав победу на выборах 5 ноября. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.
13:24:31 26-12-2024
вот если б у нас вольфыча поставили бы - примерно такжэ.
14:21:12 26-12-2024
Трамп раскрыл преимущества включения Канады в состав США --- да вообще выгодно. Может еще нас возьмет
17:24:31 26-12-2024
Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу все распри прекратятся....8)
23:27:47 26-12-2024
Гость (17:24:31 26-12-2024) Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу... неа. перейдут на другой уровень. у нас уже есть в составе лебедь, рак и щука
11:13:17 27-12-2024
Гость (17:24:31 26-12-2024) Я тут подумал, может Америку в состав России включить? Сразу... Америкосам тогда придется налоги за бани и сараи платить. Не согласятся)
18:28:20 26-12-2024
Наклёвывается веский повод для взаимопонимания и компромисса: США могли бы закрыть глаза на перекрой границ РФ с Украиной, а Московия - на экспроприацию Дядюшкой Сэмом Канады и Гренландии...
08:28:49 27-12-2024
Мексиканцы напряглись, как электричество... Ну а чё, как-тот несолидно не целый континент занимать...
16:16:49 27-12-2024
отличная предпосылка к раскачиванию и войне на ИХ континенте, давно пора