Трамп раскрыл преимущества включения Канады в состав США

Об этом политик рассказал в своем поздравлении с Рождеством

26 декабря 2024, 13:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп в поздравлении с Рождеством назвал преимущества включения Канады в состав Штатов.

В своей Truth Social политик поздравил премьера Канады Джастина Трюдо, отметив, что в этой стране налоги слишком высокие.

"Но если Канада станет нашим 51-м штатом, налоги там сократятся на 60%, их бизнес сразу же удвоится, и они будут защищены в военном плане, как никакая другая страна в мире", – написал Трамп.

Кроме того, он поздравил народ Гренландии, "которая нужна США для целей нацбезопасности и которая хочет, чтобы там были США".

"И мы будем", – заключил он.

Трамп стал 47-м президентом США, одержав победу на выборах 5 ноября. Его инаугурация назначена на 20 января 2025 года.