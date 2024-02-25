НОВОСТИПолитика

Трамп согласился с Путиным, отдавшим предпочтение Байдену как президенту США

Он отметил, что не удивился такому мнению российского лидера

25 февраля 2024, 11:02, ИА Амител

Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com
Флаг Соединенных Штатов Америки / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия согласился со словами президента РФ Владимира Путина о том, что Джо Байден выгоднее России на посту главы Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик заявил, что его не удивили слова российского лидера, который объяснил мнение предсказуемостью Байдена.

"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен", – сказал он.Бывший президент отметил, что сейчас США стали насмешкой для всего мира.

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Юрий Я

21:20:51 25-02-2024

Ишь ты! Ход больше внутренний. Вырос Трамп, делец-политик хвостом вилять научился! А ведь маразм-то не гарантирует стабильности, это же не одно и то же!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коротин В.

00:31:58 26-02-2024

Путин с Трампом глумятся над старичком😃😄😁😆

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:51:00 26-02-2024

Джо Байден выгоднее России ---- по моему они его троллят

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров