Трамп высказался о доверии Путину и "приятных" для Украины переговорах
Президент США рассказал премьеру Великобритании Стармеру о предстоящих переговорах, соглашении по редкоземельным металлам и этапах прекращения украинского конфликта
28 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
27 февраля президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. В ходе встречи американский лидер пообещал Украине "приятные переговоры", высказался о доверии Владимиру Путину и сделал ряд других заявлений. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главное:
- Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются успешно.
- На усилия США по разрешению украинского кризиса Россия реагирует позитивно.
- В случае достижения соглашения об урегулировании украинский конфликт не возобновится.
- Урегулирование произойдет "относительно скоро" или "никогда".
- Переговоры о гарантиях безопасности Украины будут "приятными".
- Предстоят переговоры о территориях, которые могут вернуть Украине.
- Говорить об отправке на Украину иностранных военных еще рано: сначала нужно заключить сделку.
- Следующий шаг для урегулирования конфликта – прекращение огня.
- Владимир Путин будет соблюдать свои обязательства в рамках соглашения.
- Трамп готов доверять Путину, но "проверять".
- Со слов Трампа, он не может поверить, что называл Владимира Зеленского "диктатором", однако их отношения стали немного "раздражающими".
- Украина не вступит в НАТО.
- Соглашение с Владимиром Зеленским о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано в пятницу.
- Договоренность Вашингтона и Киева по ресурсам – это "заслон" от России.
- Соглашение с Киевом затронет металлы, нефть и газ.
- США должны перестать быть главным спонсором НАТО.
09:43:22 28-02-2025
Мы тоже Путину доверяем
Сразу после повышения пенсионного возраста, особенно
11:56:33 28-02-2025
Гость (09:43:22 28-02-2025) Мы тоже Путину доверяемСразу после повышения пенсионного... Откуда у вас информация, что именно по его инициативе подняли пенсионный возраст?
09:50:15 28-02-2025
Предстоят переговоры о территориях, которые могут вернуть Украине --- наверное часть Харьковской и Сумской областей, но скореке всего взамен на Херсон и Запорожье. Ну или если это будет через несколько месяцев, то там вообще могут быть другие варианты. Он же сказал "Урегулирование произойдет "относительно скоро" или "никогда", походу 50 на 50
09:52:42 28-02-2025
о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано в пятницу. Соглашение с Киевом затронет металлы, нефть и газ --- то есть нефть и газ это редкоземельные элементы, Трамп серьезный геолог
10:20:29 28-02-2025
Гость (09:52:42 28-02-2025) о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано... он видимо имеет ввиду что ничего другого с 404 быстро взять низзя.
10:08:01 28-02-2025
Америка теперь наш друг!! вместе снова будем брать Берлин.
10:42:26 28-02-2025
Гость (10:08:01 28-02-2025) Америка теперь наш друг!! вместе снова будем брать Берлин.... Америка никогда не была и не будет нам другом. запомните и запишите.
кстати, "дружище Трамп" продлил антироссийские санкции еще на год.
11:49:47 28-02-2025
Элен без ребят (10:42:26 28-02-2025) Америка никогда не была и не будет нам другом. запомните и з... Трамп рассуждает, как обычный бизнесмен. Ему вообще без разницы, с кем и как договариваться, главное, чтобы урвать побольше. Вот только у кого обломится больше — это вопрос. У или Р)))
12:04:12 28-02-2025
речь Джеффри Сакса, на заседании в европарламенте!!! вот тут на днях...
15:14:03 28-02-2025
"приятных" для Украины --- Илон Маск инициировал арест Зеленского, наверное это Украине приятно
17:55:03 28-02-2025
Перед "приятными переговорами" украине следует расслабиться.