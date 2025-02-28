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Трамп высказался о доверии Путину и "приятных" для Украины переговорах

Президент США рассказал премьеру Великобритании Стармеру о предстоящих переговорах, соглашении по редкоземельным металлам и этапах прекращения украинского конфликта

28 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

27 февраля президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. В ходе встречи американский лидер пообещал Украине "приятные переговоры", высказался о доверии Владимиру Путину и сделал ряд других заявлений. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное:

  • Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются успешно.
  • На усилия США по разрешению украинского кризиса Россия реагирует позитивно.
  • В случае достижения соглашения об урегулировании украинский конфликт не возобновится.
  • Урегулирование произойдет "относительно скоро" или "никогда".
  • Переговоры о гарантиях безопасности Украины будут "приятными".
  • Предстоят переговоры о территориях, которые могут вернуть Украине.
  • Говорить об отправке на Украину иностранных военных еще рано: сначала нужно заключить сделку.
  • Следующий шаг для урегулирования конфликта – прекращение огня.
  • Владимир Путин будет соблюдать свои обязательства в рамках соглашения.
  • Трамп готов доверять Путину, но "проверять".
  • Со слов Трампа, он не может поверить, что называл Владимира Зеленского "диктатором", однако их отношения стали немного "раздражающими".
  • Украина не вступит в НАТО.
  • Соглашение с Владимиром Зеленским о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано в пятницу.
  • Договоренность Вашингтона и Киева по ресурсам – это "заслон" от России.
  • Соглашение с Киевом затронет металлы, нефть и газ.
  • США должны перестать быть главным спонсором НАТО.
США Дональд Трамп

Комментарии 11

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Гость

09:43:22 28-02-2025

Мы тоже Путину доверяем
Сразу после повышения пенсионного возраста, особенно

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Гость

11:56:33 28-02-2025

Гость (09:43:22 28-02-2025) Мы тоже Путину доверяемСразу после повышения пенсионного... Откуда у вас информация, что именно по его инициативе подняли пенсионный возраст?

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Гость

09:50:15 28-02-2025

Предстоят переговоры о территориях, которые могут вернуть Украине --- наверное часть Харьковской и Сумской областей, но скореке всего взамен на Херсон и Запорожье. Ну или если это будет через несколько месяцев, то там вообще могут быть другие варианты. Он же сказал "Урегулирование произойдет "относительно скоро" или "никогда", походу 50 на 50

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Гость

09:52:42 28-02-2025

о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано в пятницу. Соглашение с Киевом затронет металлы, нефть и газ --- то есть нефть и газ это редкоземельные элементы, Трамп серьезный геолог

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Musik

10:20:29 28-02-2025

Гость (09:52:42 28-02-2025) о добыче на Украине редкоземельных элементов будет подписано... он видимо имеет ввиду что ничего другого с 404 быстро взять низзя.

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Гость

10:08:01 28-02-2025

Америка теперь наш друг!! вместе снова будем брать Берлин.

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Элен без ребят

10:42:26 28-02-2025

Гость (10:08:01 28-02-2025) Америка теперь наш друг!! вместе снова будем брать Берлин.... Америка никогда не была и не будет нам другом. запомните и запишите.
кстати, "дружище Трамп" продлил антироссийские санкции еще на год.

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Гость

11:49:47 28-02-2025

Элен без ребят (10:42:26 28-02-2025) Америка никогда не была и не будет нам другом. запомните и з... Трамп рассуждает, как обычный бизнесмен. Ему вообще без разницы, с кем и как договариваться, главное, чтобы урвать побольше. Вот только у кого обломится больше — это вопрос. У или Р)))

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Гость

12:04:12 28-02-2025

речь Джеффри Сакса, на заседании в европарламенте!!! вот тут на днях...

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Гость

15:14:03 28-02-2025

"приятных" для Украины --- Илон Маск инициировал арест Зеленского, наверное это Украине приятно

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Гость

17:55:03 28-02-2025

Перед "приятными переговорами" украине следует расслабиться.

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