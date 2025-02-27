Трамп высказался об уступках России и возвращении территорий Украине

На первом заседании своего кабинета министров президент США рассказал о продвижении мирной сделки по Украине, допустил отмену санкций в отношении России и сделал ряд других заявлений

27 февраля 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета министров рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине и уточнил главные цели США в ней, а также допустил отмену санкций против России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Главное: По мнению Трампа, сделка по Украине вероятна, однако гарантировать этого он не может. "Сделка – это сделка, множество безумных вещей случается в сделках, верно?" – высказался президент США. Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России придется пойти на уступки.

О членстве в НАТО Украине можно забыть.

Главные цели США на Украине – завершение кровопролития и возмещение потраченных Джо Байденом 350 млрд долларов.

США поддержат Европу в случае размещения на Украине европейских миротворцев, однако основные обязательства по обеспечению безопасности Украины брать на себя не будут.

США могут отменить санкции против России, но только после заключения мирной сделки.

Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы Украина вернула утраченные земли, но это будет сложно.

США рассчитывают выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем, однако считают Китай своим соперником.

Евросоюз был создан, чтобы подставить США, и успешно этим занимается.

США введут пошлины в размере 25% на автомобили и "все остальное" из Евросоюза.