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Трамп высказался об уступках России и возвращении территорий Украине

На первом заседании своего кабинета министров президент США рассказал о продвижении мирной сделки по Украине, допустил отмену санкций в отношении России и сделал ряд других заявлений

27 февраля 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета министров рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине и уточнил главные цели США в ней, а также допустил отмену санкций против России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное:

  • По мнению Трампа, сделка по Украине вероятна, однако гарантировать этого он не может. 

"Сделка – это сделка, множество безумных вещей случается в сделках, верно?" – высказался президент США.

  • Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России придется пойти на уступки.
  • О членстве в НАТО Украине можно забыть.
  • Главные цели США на Украине – завершение кровопролития и возмещение потраченных Джо Байденом 350 млрд долларов.
  • США поддержат Европу в случае размещения на Украине европейских миротворцев, однако основные обязательства по обеспечению безопасности Украины брать на себя не будут.
  • США могут отменить санкции против России, но только после заключения мирной сделки.
  • Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы Украина вернула утраченные земли, но это будет сложно.
  • США рассчитывают выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем, однако считают Китай своим соперником.
  • Евросоюз был создан, чтобы подставить США, и успешно этим занимается.
  • США введут пошлины в размере 25% на автомобили и "все остальное" из Евросоюза.
США Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 16

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Гость

08:42:38 27-02-2025

Все они на одно лицо — эти «янки».
Верить нельзя никому!!!!!!!!!

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Гость

09:09:20 27-02-2025

Гость (08:42:38 27-02-2025) Все они на одно лицо — эти «янки».Верить нельзя никому!!... Таджиик что-ли
(на одно лицо ему все)

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Гость

08:48:06 27-02-2025

Все понятно.Бег на месте

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1

09:57:52 27-02-2025

Гость (08:48:06 27-02-2025) Все понятно.Бег на месте ... нет, вот цель: "возмещение потраченных Джо Байденом 350 млрд долларов."

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Гость

08:55:38 27-02-2025

Скоро мы опять услышим - "нас надули".

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Гость

09:32:10 27-02-2025

Гость (08:55:38 27-02-2025) Скоро мы опять услышим - "нас надули".... "нас надули" ----- "Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы Украина вернула утраченные земли" - где тут надувательство? Все честно. Открытым текстом

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Гость

09:10:40 27-02-2025

Пусть скажет чтобы ЮтьЮб включили

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Гость

09:26:22 27-02-2025

Гость (09:10:40 27-02-2025) Пусть скажет чтобы ЮтьЮб включили ... Особенно в домах, по которым ракеты летят, его очень не хватает

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Гость

09:24:12 27-02-2025

"завершение кровопролития" и "Украина вернула утраченные земли" - как это сочетается? Он запутался. Походу ничего не будет. Лишь бы до ЯО не дошло

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Musik

09:30:48 27-02-2025

Гость (09:24:12 27-02-2025) "завершение кровопролития" и "Украина вернула утраченные зем... кривые гримасы публичности.
о деталях может быть узнаем лет через 50

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Гость

10:54:20 27-02-2025

Musik (09:30:48 27-02-2025) кривые гримасы публичности.о деталях может быть узнаем л...
Узнаете-узнаете, может быть. Верите голиковой, что 120 лет проживёте, чтобы узнать через 50 лет?
Может и силуанову верите, что на 1000 рублей будете помогать детям и внукам, а сами из путешествий по миру не будете возвращаться...

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Musik

12:41:00 27-02-2025

Гость (10:54:20 27-02-2025) Узнаете-узнаете, может быть. Верите голиковой, что 120 л... голиковой - да
силуанову - нет

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гость

11:04:31 27-02-2025

так мы будем ему отдавать наши залежи, или как?

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Гость

11:23:02 27-02-2025

гость (11:04:31 27-02-2025) так мы будем ему отдавать наши залежи, или как?... Уже нет, долго думали, Зеленский опередил

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Гость

12:19:30 27-02-2025

А еще он хочет назад от талибов авиабазу, которую сам же им и отдал. Там, похоже, клиника в полный рост уже.

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Гость

12:53:45 27-02-2025

Когда Путин сказал, что если Зеленский с Трампом по залежам не договорится, мы можем Трампу свои предложить, они с Трампорм похоже на двоих Зеленского развели

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