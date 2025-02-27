Трамп высказался об уступках России и возвращении территорий Украине
На первом заседании своего кабинета министров президент США рассказал о продвижении мирной сделки по Украине, допустил отмену санкций в отношении России и сделал ряд других заявлений
27 февраля 2025, 08:25, ИА Амител
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета министров рассказал, как продвигается мирная сделка по Украине и уточнил главные цели США в ней, а также допустил отмену санкций против России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главное:
- По мнению Трампа, сделка по Украине вероятна, однако гарантировать этого он не может.
"Сделка – это сделка, множество безумных вещей случается в сделках, верно?" – высказался президент США.
- Чтобы урегулировать конфликт на Украине, России придется пойти на уступки.
- О членстве в НАТО Украине можно забыть.
- Главные цели США на Украине – завершение кровопролития и возмещение потраченных Джо Байденом 350 млрд долларов.
- США поддержат Европу в случае размещения на Украине европейских миротворцев, однако основные обязательства по обеспечению безопасности Украины брать на себя не будут.
- США могут отменить санкции против России, но только после заключения мирной сделки.
- Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы Украина вернула утраченные земли, но это будет сложно.
- США рассчитывают выстроить превосходные отношения с Россией и Китаем, однако считают Китай своим соперником.
- Евросоюз был создан, чтобы подставить США, и успешно этим занимается.
- США введут пошлины в размере 25% на автомобили и "все остальное" из Евросоюза.
08:42:38 27-02-2025
Все они на одно лицо — эти «янки».
Верить нельзя никому!!!!!!!!!
09:09:20 27-02-2025
Гость (08:42:38 27-02-2025) Все они на одно лицо — эти «янки».Верить нельзя никому!!... Таджиик что-ли
(на одно лицо ему все)
08:48:06 27-02-2025
Все понятно.Бег на месте
09:57:52 27-02-2025
Гость (08:48:06 27-02-2025) Все понятно.Бег на месте ... нет, вот цель: "возмещение потраченных Джо Байденом 350 млрд долларов."
08:55:38 27-02-2025
Скоро мы опять услышим - "нас надули".
09:32:10 27-02-2025
Гость (08:55:38 27-02-2025) Скоро мы опять услышим - "нас надули".... "нас надули" ----- "Соединенные Штаты приложат все силы, чтобы Украина вернула утраченные земли" - где тут надувательство? Все честно. Открытым текстом
09:10:40 27-02-2025
Пусть скажет чтобы ЮтьЮб включили
09:26:22 27-02-2025
Гость (09:10:40 27-02-2025) Пусть скажет чтобы ЮтьЮб включили ... Особенно в домах, по которым ракеты летят, его очень не хватает
09:24:12 27-02-2025
"завершение кровопролития" и "Украина вернула утраченные земли" - как это сочетается? Он запутался. Походу ничего не будет. Лишь бы до ЯО не дошло
09:30:48 27-02-2025
Гость (09:24:12 27-02-2025) "завершение кровопролития" и "Украина вернула утраченные зем... кривые гримасы публичности.
о деталях может быть узнаем лет через 50
10:54:20 27-02-2025
Musik (09:30:48 27-02-2025) кривые гримасы публичности.о деталях может быть узнаем л...
Узнаете-узнаете, может быть. Верите голиковой, что 120 лет проживёте, чтобы узнать через 50 лет?
Может и силуанову верите, что на 1000 рублей будете помогать детям и внукам, а сами из путешествий по миру не будете возвращаться...
12:41:00 27-02-2025
Гость (10:54:20 27-02-2025) Узнаете-узнаете, может быть. Верите голиковой, что 120 л... голиковой - да
силуанову - нет
11:04:31 27-02-2025
так мы будем ему отдавать наши залежи, или как?
11:23:02 27-02-2025
гость (11:04:31 27-02-2025) так мы будем ему отдавать наши залежи, или как?... Уже нет, долго думали, Зеленский опередил
12:19:30 27-02-2025
А еще он хочет назад от талибов авиабазу, которую сам же им и отдал. Там, похоже, клиника в полный рост уже.
12:53:45 27-02-2025
Когда Путин сказал, что если Зеленский с Трампом по залежам не договорится, мы можем Трампу свои предложить, они с Трампорм похоже на двоих Зеленского развели