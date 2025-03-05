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Трамп заявил, что "неустанно" работает над завершением украинского конфликта

Президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам

05 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп без прекращения работает над завершением украинского конфликта. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

"Я неустанно работаю над прекращением жестокого конфликта на Украине", – цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, США направили "сотни миллиардов долларов без каких-либо гарантий" в качестве поддержки Украины в конфликте, "которому не видно конца". "Вы хотите, чтобы он продолжался еще пять лет?" – обратился американский лидер к законодателям от Демократической партии.

Трамп также отметил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине и подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов "в любое удобное время".

Также президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине, отмечает Shot.

США Дональд Трамп

Комментарии 7

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Гость

12:49:37 05-03-2025

Трамп также отметил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире/// Каким числом датируется это письмо?

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Гость

12:57:24 05-03-2025

Ну отключи Старлинк. Быстро закончится

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Гость

13:14:09 05-03-2025

Гость (12:57:24 05-03-2025) Ну отключи Старлинк. Быстро закончится... Нет, альтернативы уже нашли.

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Гость

13:36:18 05-03-2025

Гость (13:14:09 05-03-2025) Нет, альтернативы уже нашли.... Про альтернативу можно говорить, когда отключат Старлинк. А так, только обычная болтовня.

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Гость

15:10:12 05-03-2025

Гость (13:14:09 05-03-2025) Нет, альтернативы уже нашли.... Нет пока альтернативы Старлинку в мире. У французов похоже, но не такое

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Гость

14:03:01 05-03-2025

Не вспотел, Дони?)))

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Гость

16:37:51 05-03-2025

Почему до сих пор Трамп не может снизить цены на продукты в магазине? Почему не занимается снижением цен на ЖКУ? Чо-то постоянно мелькает в новостях, украина какая-то, а реальных дел нет.

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