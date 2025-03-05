Трамп заявил, что "неустанно" работает над завершением украинского конфликта
Президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам
05 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп без прекращения работает над завершением украинского конфликта. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
"Я неустанно работаю над прекращением жестокого конфликта на Украине", – цитирует главу государства ТАСС.
По его словам, США направили "сотни миллиардов долларов без каких-либо гарантий" в качестве поддержки Украины в конфликте, "которому не видно конца". "Вы хотите, чтобы он продолжался еще пять лет?" – обратился американский лидер к законодателям от Демократической партии.
Трамп также отметил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине и подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов "в любое удобное время".
Также президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине, отмечает Shot.
12:49:37 05-03-2025
Трамп также отметил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире/// Каким числом датируется это письмо?
12:57:24 05-03-2025
Ну отключи Старлинк. Быстро закончится
13:14:09 05-03-2025
Гость (12:57:24 05-03-2025) Ну отключи Старлинк. Быстро закончится... Нет, альтернативы уже нашли.
13:36:18 05-03-2025
Гость (13:14:09 05-03-2025) Нет, альтернативы уже нашли.... Про альтернативу можно говорить, когда отключат Старлинк. А так, только обычная болтовня.
15:10:12 05-03-2025
Гость (13:14:09 05-03-2025) Нет, альтернативы уже нашли.... Нет пока альтернативы Старлинку в мире. У французов похоже, но не такое
14:03:01 05-03-2025
Не вспотел, Дони?)))
16:37:51 05-03-2025
Почему до сих пор Трамп не может снизить цены на продукты в магазине? Почему не занимается снижением цен на ЖКУ? Чо-то постоянно мелькает в новостях, украина какая-то, а реальных дел нет.