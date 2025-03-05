Трамп заявил, что "неустанно" работает над завершением украинского конфликта

Президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам

05 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп без прекращения работает над завершением украинского конфликта. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

"Я неустанно работаю над прекращением жестокого конфликта на Украине", – цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, США направили "сотни миллиардов долларов без каких-либо гарантий" в качестве поддержки Украины в конфликте, "которому не видно конца". "Вы хотите, чтобы он продолжался еще пять лет?" – обратился американский лидер к законодателям от Демократической партии.

Трамп также отметил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине и подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов "в любое удобное время".

Также президент США сказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине, отмечает Shot.