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Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки

Он опасается, что за оставшееся время у власти Джо Байден может нанести большой вред

17 января 2024, 08:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими соратниками заявил о том, что Соединенными Штатами в данный момент управляют дураки. Его слова передает ТАСС.

По словам Трампа, действующий президент США Джо Байден является некомпетентным, а также самым коррумпированным президентом в истории страны.

"Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну", – сказал Трамп.

Он заявил, что за оставшееся время президентского срока Байден и его команда могут нанести стране большой вред.

Политика

Комментарии 13

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Гость

08:53:30 17-01-2024

Понимаю, что ничерта не поменяется, если Трампу дадут выиграть, но он мне симпатичен как человек. Он живой, видно, что ему не спичрайтеры тексты пишут- он говорит то, что думает, и делает то, что говорит. И ещё у него жена красивая, а не сморщенная обезьянья задница :)

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Гость

12:39:54 17-01-2024

Гость (08:53:30 17-01-2024) Понимаю, что ничерта не поменяется, если Трампу дадут выигра... Хотела бы я послушать что ты начнёшь петь, когда Трамп начнет вооружать Украину ещё в большем объеме, ты реально веришь, что от президента Америки много зависит, наивный.

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Гость

15:18:19 17-01-2024

Гость (12:39:54 17-01-2024) Хотела бы я послушать что ты начнёшь петь, когда Трамп начне... На самом деле Америкой управляет народ )))Там у них полная демократия.И чего у них так рубятся за кресло президента?!?! Да просто кривляются.

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Гость

09:09:38 17-01-2024

С ним мы можем быть втянуты в третью мировую --- может Байден так и хочет

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Гость

09:22:57 17-01-2024

Хрен редьки не слаще.

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Гость

09:31:40 17-01-2024

Гость (09:22:57 17-01-2024) Хрен редьки не слаще. ... Конечно. Крестоцветные они и есть крестоцветные.

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Гость

09:27:15 17-01-2024

Мир слаще войны

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Гость

10:23:18 17-01-2024

А вна Украине придурки.

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Гость

12:20:26 17-01-2024

В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн долларов государственного долга (на такую сумму истекают сроки прежних обязательств, гляньте на ютюбе свежий видосик Такера Карлсона про нулевые ставки). Плюс каждый год необходимо набирать дополнительно от 3-4 трлн долларов по оптимистичному сценарию до 6-7 трлн по более грустному. Надо найти того кто купит такой объем. А таких нет, слишком большие суммы. Неизвестно, как долго продержится такая модель. Но она загнала себя в ловушку, в штопор, долги растут по экспоненте и выхода из этого нет. Весь мир ждет жесткий финансовый кризис. Кризис доллара потянет за собой все другие валюты всех стран. Вкладывайтесь в золото. Оно позволит сохранить накопления.

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Гость

12:43:11 17-01-2024

Гость (12:20:26 17-01-2024) В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн ... Да, да, Америка вот вот рухнет, шестьдесят лет слушаю этот прогноз))))

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Гость

16:23:13 17-01-2024

Гость (12:20:26 17-01-2024) В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн ... Нафталином твоя агитка пахнет.

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Гость

14:30:11 17-01-2024

Экономика на 1 месте в мире, негры не работают,живут на пособиях лучше россиян работающих, жратвы море, раздают бедным, весь мир оболванили..нее не могут так управлять страной дураки.

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Гость

15:30:51 17-01-2024

Гость (14:30:11 17-01-2024) Экономика на 1 месте в мире, негры не работают,живут на посо... Негры в США бессовестно эксплуатируют труд белых,целыми днями валяются в гамаках,едят бананы и шоколадки баунти,запивая кока колой.

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