Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки

Он опасается, что за оставшееся время у власти Джо Байден может нанести большой вред

17 января 2024, 08:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими соратниками заявил о том, что Соединенными Штатами в данный момент управляют дураки. Его слова передает ТАСС.

По словам Трампа, действующий президент США Джо Байден является некомпетентным, а также самым коррумпированным президентом в истории страны.

"Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну", – сказал Трамп.

Он заявил, что за оставшееся время президентского срока Байден и его команда могут нанести стране большой вред.