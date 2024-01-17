Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки
Он опасается, что за оставшееся время у власти Джо Байден может нанести большой вред
17 января 2024, 08:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими соратниками заявил о том, что Соединенными Штатами в данный момент управляют дураки. Его слова передает ТАСС.
По словам Трампа, действующий президент США Джо Байден является некомпетентным, а также самым коррумпированным президентом в истории страны.
"Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну", – сказал Трамп.
Он заявил, что за оставшееся время президентского срока Байден и его команда могут нанести стране большой вред.
08:53:30 17-01-2024
Понимаю, что ничерта не поменяется, если Трампу дадут выиграть, но он мне симпатичен как человек. Он живой, видно, что ему не спичрайтеры тексты пишут- он говорит то, что думает, и делает то, что говорит. И ещё у него жена красивая, а не сморщенная обезьянья задница :)
12:39:54 17-01-2024
Гость (08:53:30 17-01-2024) Понимаю, что ничерта не поменяется, если Трампу дадут выигра... Хотела бы я послушать что ты начнёшь петь, когда Трамп начнет вооружать Украину ещё в большем объеме, ты реально веришь, что от президента Америки много зависит, наивный.
15:18:19 17-01-2024
Гость (12:39:54 17-01-2024) Хотела бы я послушать что ты начнёшь петь, когда Трамп начне... На самом деле Америкой управляет народ )))Там у них полная демократия.И чего у них так рубятся за кресло президента?!?! Да просто кривляются.
09:09:38 17-01-2024
С ним мы можем быть втянуты в третью мировую --- может Байден так и хочет
09:22:57 17-01-2024
Хрен редьки не слаще.
09:31:40 17-01-2024
Гость (09:22:57 17-01-2024) Хрен редьки не слаще. ... Конечно. Крестоцветные они и есть крестоцветные.
09:27:15 17-01-2024
Мир слаще войны
10:23:18 17-01-2024
А вна Украине придурки.
12:20:26 17-01-2024
В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн долларов государственного долга (на такую сумму истекают сроки прежних обязательств, гляньте на ютюбе свежий видосик Такера Карлсона про нулевые ставки). Плюс каждый год необходимо набирать дополнительно от 3-4 трлн долларов по оптимистичному сценарию до 6-7 трлн по более грустному. Надо найти того кто купит такой объем. А таких нет, слишком большие суммы. Неизвестно, как долго продержится такая модель. Но она загнала себя в ловушку, в штопор, долги растут по экспоненте и выхода из этого нет. Весь мир ждет жесткий финансовый кризис. Кризис доллара потянет за собой все другие валюты всех стран. Вкладывайтесь в золото. Оно позволит сохранить накопления.
12:43:11 17-01-2024
Гость (12:20:26 17-01-2024) В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн ... Да, да, Америка вот вот рухнет, шестьдесят лет слушаю этот прогноз))))
16:23:13 17-01-2024
Гость (12:20:26 17-01-2024) В США в ближайшие 3 года необходимо рефинансировать 17 трлн ... Нафталином твоя агитка пахнет.
14:30:11 17-01-2024
Экономика на 1 месте в мире, негры не работают,живут на пособиях лучше россиян работающих, жратвы море, раздают бедным, весь мир оболванили..нее не могут так управлять страной дураки.
15:30:51 17-01-2024
Гость (14:30:11 17-01-2024) Экономика на 1 месте в мире, негры не работают,живут на посо... Негры в США бессовестно эксплуатируют труд белых,целыми днями валяются в гамаках,едят бананы и шоколадки баунти,запивая кока колой.