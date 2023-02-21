Трамп заявил, что в случае избрания президентом сразу же позвонит Путину и Зеленскому

Экс-глава Белого дома пообещал в кратчайшие сроки разобраться с конфликтом на Украине

21 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае переизбрания сразу же позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для разрешения конфликта на Украине.

"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться", – цитирует политика РИА Новости.

Экс-глава Белого дома заявил, что гарантирует решение этого вопроса и пообещал заключить "сделку в течение 24 часов".

Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в ноябре 2022 года. Он уже занимал президентское кресло в Белом доме с 2017 по 2021 год, но не смог избраться на второй срок, так как проиграл на выборах демократу Джо Байдену.