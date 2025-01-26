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Трамп заявил о "восторге" Мексики из-за переименования залива

Политик также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы

26 января 2025, 09:19, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом сообщает РБК.

"Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", – заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).

Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы.

Напомним, что о своих планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки" Трамп говорил еще до становления президентом во второй раз. Соответствующий указ он подписал после вступления в должность. 

Дональд Трамп

Комментарии 6

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Гость

09:34:05 26-01-2025

Про речку Барнаулку этот Трамп ни чего не говорил ?

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Musik

22:00:44 26-01-2025

Гость (09:34:05 26-01-2025) Про речку Барнаулку этот Трамп ни чего не говорил ?... Пролив им.Сталина.

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Вася

17:03:26 26-01-2025

Ура, товарищи!!!

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Олег

18:08:03 26-01-2025

Мексиканцам фиолетово.

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Гость

22:37:42 26-01-2025

Мексике-то с чего "ликовать": к её ли чести переименование залива? Оборзевший Дядюшка Сэм, не моргнув глазом, выдаёт желаемое за действительное...

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гость

10:23:07 27-01-2025

какая разница для простых людей как называются проливы , приливы, недоливы ??? Всего лишь название.

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