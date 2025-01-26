Трамп заявил о "восторге" Мексики из-за переименования залива
Политик также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы
26 января 2025, 09:19, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом сообщает РБК.
"Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", – заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).
Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы.
Напомним, что о своих планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки" Трамп говорил еще до становления президентом во второй раз. Соответствующий указ он подписал после вступления в должность.
09:34:05 26-01-2025
Про речку Барнаулку этот Трамп ни чего не говорил ?
22:00:44 26-01-2025
Гость (09:34:05 26-01-2025) Про речку Барнаулку этот Трамп ни чего не говорил ?... Пролив им.Сталина.
17:03:26 26-01-2025
Ура, товарищи!!!
18:08:03 26-01-2025
Мексиканцам фиолетово.
22:37:42 26-01-2025
Мексике-то с чего "ликовать": к её ли чести переименование залива? Оборзевший Дядюшка Сэм, не моргнув глазом, выдаёт желаемое за действительное...
10:23:07 27-01-2025
какая разница для простых людей как называются проливы , приливы, недоливы ??? Всего лишь название.