Трамп заявил о "восторге" Мексики из-за переименования залива

Политик также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы

26 января 2025, 09:19, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом сообщает РБК.

"Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", – заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).

Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы.

Напомним, что о своих планах переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки" Трамп говорил еще до становления президентом во второй раз. Соответствующий указ он подписал после вступления в должность.