Трамваи в Барнауле изменили схемы движения из-за неполадок на путях
Аварию устраняют сотрудники "Горэлектротранса"
22 марта 2024, 08:25, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.
Принятая мера затронула два маршрута – № 4 и 5:
- маршрут № 4: пл. Свободы – Красноармейский – Строителей – Ленина – Кулагина – к/станция "Восточный". Обратно тем же маршрутом;
- маршрут № 5: К/станция "Молочный комбинат" – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Советской Армии – Челюскинцев – Анатолия – ст. "Д-1".
Работы по устранению аварии проводят сотрудники "Горэлектротранса". О сроках завершения работ не уточняется.
09:43:36 22-03-2024
Ремонтировать надо вовремя😡
10:55:25 22-03-2024
- "Трамвай в Барнауле" === Трамвай ровесник коня Буденного.
11:55:37 22-03-2024
Развалили весь городской транспорт в хлам......