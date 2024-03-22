НОВОСТИТранспорт

Трамваи в Барнауле изменили схемы движения из-за неполадок на путях

Аварию устраняют сотрудники "Горэлектротранса"

22 марта 2024, 08:25, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за технических неполадок на путях на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Об этом сообщили в телеграм-канале мэрии.

Принятая мера затронула два маршрута – № 4 и 5: 

  • маршрут № 4: пл. Свободы – Красноармейский – Строителей – Ленина – Кулагина – к/станция "Восточный". Обратно тем же маршрутом;
  • маршрут № 5: К/станция "Молочный комбинат" – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Советской Армии – Челюскинцев – Анатолия – ст. "Д-1".

Работы по устранению аварии проводят сотрудники "Горэлектротранса". О сроках завершения работ не уточняется.

Барнаул трамваи

Комментарии 3

Avatar Picture
Сергей

09:43:36 22-03-2024

Ремонтировать надо вовремя😡

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:25 22-03-2024

- "Трамвай в Барнауле" === Трамвай ровесник коня Буденного.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:55:37 22-03-2024

Развалили весь городской транспорт в хлам......

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров