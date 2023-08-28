Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле

ДТП случилось на проспекте Строителей

28 августа 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 28 августа произошло ДТП с участием легковушки и трамвая.

Как сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", авария случилась перед железнодорожным мостом на проспекте Строителей.

Отмечается, что за рулем автомобиля была женщина, и водитель электротранспорта якобы сам врезался в ее машину.

Ранее сообщили, что пьяный водитель снес столб и улетел в кусты в Бийске.