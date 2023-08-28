Трамвай и легковушка столкнулись в Барнауле
ДТП случилось на проспекте Строителей
28 августа 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 28 августа произошло ДТП с участием легковушки и трамвая.
Как сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул", авария случилась перед железнодорожным мостом на проспекте Строителей.
Отмечается, что за рулем автомобиля была женщина, и водитель электротранспорта якобы сам врезался в ее машину.
Ранее сообщили, что пьяный водитель снес столб и улетел в кусты в Бийске.
11:51:23 28-08-2023
Ишь ты Трамваи распоясались ездят как хотят. Поди ещё и на красный свет перебегал. Уступать то не пробовала?
12:24:25 28-08-2023
Гость (11:51:23 28-08-2023) Ишь ты Трамваи распоясались ездят как хотят. Поди ещё и на к... Там камеры вроде есть, нужно смотреть когда трамвай движение начал. скорее всего конечно виновата водитель машинки, но могут быть варианты если трамвай решил пропереть на свой красный, в этом случае он приоритета не имеет.