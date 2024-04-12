Трамвай с искусственным интеллектом сбил пешеходов в Петербурге

В ДТП пострадала женщина и двое мужчин

12 апреля 2024, 23:20, ИА Амител

ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге / Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге трамвай с искусственным интеллектом сбил трех пешеходов на Наличной улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Горэлектротранс" города.

Инцидент произошел днем 12 апреля. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. В ДТП пострадала женщина и двое мужчин. Первая госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчины – в состоянии средней тяжести.

В "Горэлектротрансе" рассказали, что это трамвай "Довлатов", который проходил обкатку без пассажиров. В нем использовалась российская технология искусственного интеллекта Cognitive Pilot для обеспечения безопасности. При этом сама система "Умный трамвай" на данном трамвае не была включена.