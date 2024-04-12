НОВОСТИПроисшествия

Трамвай с искусственным интеллектом сбил пешеходов в Петербурге

В ДТП пострадала женщина и двое мужчин

12 апреля 2024, 23:20, ИА Амител

ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге / Фото: соцсети
ДТП с трамваем в Санкт-Петербурге / Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге трамвай с искусственным интеллектом сбил трех пешеходов на Наличной улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Горэлектротранс" города.

Инцидент произошел днем 12 апреля. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. В ДТП пострадала женщина и двое мужчин. Первая госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчины – в состоянии средней тяжести.

В "Горэлектротрансе" рассказали, что это трамвай "Довлатов", который проходил обкатку без пассажиров. В нем использовалась российская технология искусственного интеллекта Cognitive Pilot для обеспечения безопасности. При этом сама система "Умный трамвай" на данном трамвае не была включена.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

07:19:37 13-04-2024

Наверно какой то транзистор или пентод оказался бракованным.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

12:11:10 13-04-2024

Гость (07:19:37 13-04-2024) Наверно какой то транзистор или пентод оказался бракованным.... "по предварительным данным, стал отказ тормозов.." как правило, у подобных систем есть самодиагностика.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

08:59:31 13-04-2024

Интересно, кого в суд потянут, ИИ наверное, осудят, наручники и на зону)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:08 13-04-2024

Восстание машин?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:10 13-04-2024

Гость (10:03:08 13-04-2024) Восстание машин?... Деградация людей

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:58 13-04-2024

"При этом сама система "Умный трамвай" на данном трамвае не была включена."
Значит обычный трамвай сбил?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:53 13-04-2024

Интересно, что делал водитель. В этой модели три вида тормозов.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:07 13-04-2024

Вы думаете их систему собирали из ламп и германиевых транзисторов? Хотя у нас все может быть.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров