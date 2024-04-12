Трамвай с искусственным интеллектом сбил пешеходов в Петербурге
В ДТП пострадала женщина и двое мужчин
12 апреля 2024, 23:20, ИА Амител
В Санкт-Петербурге трамвай с искусственным интеллектом сбил трех пешеходов на Наличной улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Горэлектротранс" города.
Инцидент произошел днем 12 апреля. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. В ДТП пострадала женщина и двое мужчин. Первая госпитализирована в тяжелом состоянии, мужчины – в состоянии средней тяжести.
В "Горэлектротрансе" рассказали, что это трамвай "Довлатов", который проходил обкатку без пассажиров. В нем использовалась российская технология искусственного интеллекта Cognitive Pilot для обеспечения безопасности. При этом сама система "Умный трамвай" на данном трамвае не была включена.
07:19:37 13-04-2024
Наверно какой то транзистор или пентод оказался бракованным.
12:11:10 13-04-2024
Гость (07:19:37 13-04-2024) Наверно какой то транзистор или пентод оказался бракованным.... "по предварительным данным, стал отказ тормозов.." как правило, у подобных систем есть самодиагностика.
08:59:31 13-04-2024
Интересно, кого в суд потянут, ИИ наверное, осудят, наручники и на зону)))
10:03:08 13-04-2024
Восстание машин?
13:35:10 13-04-2024
Гость (10:03:08 13-04-2024) Восстание машин?... Деградация людей
10:36:58 13-04-2024
"При этом сама система "Умный трамвай" на данном трамвае не была включена."
Значит обычный трамвай сбил?
10:54:53 13-04-2024
Интересно, что делал водитель. В этой модели три вида тормозов.
11:51:07 13-04-2024
Вы думаете их систему собирали из ламп и германиевых транзисторов? Хотя у нас все может быть.