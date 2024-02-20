Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль в Барнауле
Из-за аварии собралась большая пробка
20 февраля 2024, 08:27, ИА Амител
ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru
В Барнауле утром 20 февраля произошло ДТП с участием трамвая № 10.
Как сообщила очевидица нашему агентству, вагон сошел с рельсов на улице Малахова напротив заправки "Роснефть" и врезался в легковушку.
"Я даже не поняла, как это произошло. Я уже у выхода стояла, трамвай затрясло, потом развернуло и он врезался в машину. Там семья была с ребенком, с девочкой. Они живые, но машину разворотило", – поделилась читательница.
В результате аварии часть дороги в сторону улицы Сухэ-Батора оказалась перекрыта. По данным 2ГИС, на участке собралась большая пробка, которая растянулась от улицы Антона Петрова.
Информация о пострадавших уточняется.
08:43:55 20-02-2024
А в наше время такого не было, изношенные рельсы вовремя меняли, трамваи были новые, и много их было , люди по часу на остановках не стояли как сейчас.
08:54:48 20-02-2024
Сергей (08:43:55 20-02-2024) А в наше время такого не было, изношенные рельсы вовремя мен... В какое в ваше? в30х годах прошлого века?
09:09:11 20-02-2024
Гость (08:54:48 20-02-2024) В какое в ваше? в30х годах прошлого века?... и не важно ! но РАНЬШЕ - качественнее, своевременные профилактики, а сейчас Роспотребнадзор НИЧЕГО не контролирует - травят пальмой население! Уж про профилактику....и говорить не приходится...куда катимся.....
09:09:24 20-02-2024
Гость (08:54:48 20-02-2024) В какое в ваше? в30х годах прошлого века?... глаза правда колит???
09:35:21 20-02-2024
Гость (08:54:48 20-02-2024) В какое в ваше? в30х годах прошлого века?... Для начала поинтересуйся когда в Барнауле запустили первый трамвай, а потом пиши, умник. Я работал на АЗА, а жил на Крупской, и уезжал на трамвае утром без проблем, трамваи шли друг за другом, а не как сейчас надо ждать полчаса и дольше.
09:00:43 20-02-2024
Сергей (08:43:55 20-02-2024) А в наше время такого не было, изношенные рельсы вовремя мен... Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми дверям, т.к. все заводы работали и работали вообще все и именно с 8 - 9 утра
09:10:46 20-02-2024
Гость (09:00:43 20-02-2024) Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми д... А Вы давно катались на трамвайках? видимо, в тех временах и застряли, поскольку стало еще хуже - в час пик прокатитесь на 7, 5, 3 -да, наверное, на любом маршруте -везде давка!!! Бедные люди!
09:16:17 20-02-2024
Гость (09:00:43 20-02-2024) Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми д... с 7 утра заводы работали..
10:05:49 20-02-2024
Гость (09:00:43 20-02-2024) Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми д... Это точно свисали в дверях и ехали на работу, и на остановке стояли по 40 мин., почти как сейчас только ещё хуже, транспорт стал хорошо ходить с 90 годов, потом законы, налоги, инфляция и теперь имеем то что имеем.
11:52:54 20-02-2024
Гость (10:05:49 20-02-2024) Это точно свисали в дверях и ехали на работу, и на остановке... Только не в 90-ых. Помню как бутылочный ЛИАЗ по 109 маршруту со Спартака поднимался в Гору 3км/ч а из дверей бабки торчали в обнимку
17:35:22 20-02-2024
Гость (11:52:54 20-02-2024) Только не в 90-ых. Помню как бутылочный ЛИАЗ по 109 маршру... Даа заглохнет на подъеме... такая жуть.
11:51:10 20-02-2024
Гость (09:00:43 20-02-2024) Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми д... Родители работали на радиозаводе, мать с 7 утра, отец с 8. На шинном родня работала-смена первая с 7 утра, вторая с 16..
17:48:27 20-02-2024
Гость (09:00:43 20-02-2024) Вот враньё! В трамваях была битва и ехали с открытыми д... Битва была потому что личных машин было меньше а не потому что трамваев мало. С ними то было как раз все в порядке - ездили один за одним и по два вагона в сцепке.
13:20:38 20-02-2024
Сергей (08:43:55 20-02-2024) А в наше время такого не было, изношенные рельсы вовремя мен... В ваше время ещё только прокладывали новые рельсы, менять не надо было!))) Недавно транспортное руководство обещало обновить трамвайную инфраструктуру. Но здесь некоторые возмущались, из-за белорусских трамваев хотят город перестраивать(!!!). Хотя очень хорошо, что собираются привести в порядок линии и опоры, давно пора, хоть белорусские капризули сподвигнут...
08:45:55 20-02-2024
ГЭТу бы пригласить представителей конфессий - побрызгать святой водой на территории предприятия. Что то у них сплошной бардак происходит.
08:57:33 20-02-2024
Гость (08:45:55 20-02-2024) ГЭТу бы пригласить представителей конфессий - побрызгать свя... Неееет , эти уже не помогут, надо других приглашать с наручниками.
08:55:23 20-02-2024
Пробки по А.Петрова и на Малахова сегодя были просто феноменальные! Белиссимо.
09:30:40 20-02-2024
Теперь хоть рельсы обновят. Теперь уже вынуждены.
10:23:53 20-02-2024
В советское время в трамваях не было видеонаблюения и навигации ГЛОНАСС... Случился сбой... В этом всё дело- навигатор "повёл" трамвайщика по альтернативному маршруту...
10:43:35 20-02-2024
Сколько нужно еще комментариев, чтобы администрация города начала решать проблему с транспортом? В район Калинина-Космонавтов проблематично доехать, хоть утром, хоть вечером. Трамваи идут битком (если вообще идут).
10:54:32 20-02-2024
Гость (10:43:35 20-02-2024) Сколько нужно еще комментариев, чтобы администрация города н... Администрация ездит в тёплых машинах, так что наши проблемы им до лампочки.
11:31:47 20-02-2024
Гость (10:43:35 20-02-2024) Сколько нужно еще комментариев, чтобы администрация города н... А заботят ли эти проблемы городскую власть?Они живут в другой жизни ,в другом измерении.Да и может ли быть что то иначе ,если ничего не финансировать и не вкладывать средства?По моей информации ,ГЭТ довели до ручки-там всё пущено на самотёк.Запчасти закупаются слабо,ремонты делаются абы как,пути не ремонтируются,потому что нужны рельсы ,шпалы ,а они стоят ого го каких денег.Та же история с контактной сетью.Кадры там не задерживаются,люди уходят и никого это не волнует.Так что всё что происходит в этой сфере имеет вполне закономерное основание.
11:14:39 20-02-2024
А не надо лезть под трамвай. Многие автолюбители на перекрёстках прямо под трамвай лезут, всё боятся не успеть куда - то
19:14:39 20-02-2024
Гость (11:14:39 20-02-2024) А не надо лезть под трамвай. Многие автолюбители на перекрёс... многие автолюбители такие же баранаульцы как и Вы.
11:37:28 20-02-2024
Сергей (09:35:21 20-02-2024) Для начала поинтересуйся когда в Барнауле запустили первый т... Да раньше, кроме трамвая, было 5 маршрутов автобусов на весь город. А сейчас 200
13:15:01 20-02-2024
Татьяна (11:37:28 20-02-2024) Да раньше, кроме трамвая, было 5 маршрутов автобусов на весь... Не врите. Только на Гору ходило 5 автобусов минимум. 109, 108, 104, потом вроде 29 ый (какой то двухзначный был) и если не ошибаюсь 111
14:26:44 20-02-2024
отомстил за белоруса
10:52:49 21-02-2024
Если бы администрация добиралась на работу на трамвае, то до них дошло, почему вагон шатает из стороны в сторону, что надо уволить замов, а на вырученные деньги нанять толковых путейцев, которые заменят кривые рельсы. Окружили себя заместителями, одни в кабинете сидят, другие в СИЗО.