Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль в Барнауле

Из-за аварии собралась большая пробка

20 февраля 2024, 08:27, ИА Амител

ДТП на Малахова / Фото очевидицы / amic.ru

В Барнауле утром 20 февраля произошло ДТП с участием трамвая № 10.

Как сообщила очевидица нашему агентству, вагон сошел с рельсов на улице Малахова напротив заправки "Роснефть" и врезался в легковушку.

"Я даже не поняла, как это произошло. Я уже у выхода стояла, трамвай затрясло, потом развернуло и он врезался в машину. Там семья была с ребенком, с девочкой. Они живые, но машину разворотило", – поделилась читательница.

В результате аварии часть дороги в сторону улицы Сухэ-Батора оказалась перекрыта. По данным 2ГИС, на участке собралась большая пробка, которая растянулась от улицы Антона Петрова.

Информация о пострадавших уточняется.