Трансляцию балета "Щелкунчик" покажут в 34 странах мира
В России ее можно будет посмотреть 31 декабря в 12:00 по московскому времени на Первом канале
30 декабря 2024, 20:40, ИА Амител
Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран. Среди них США, Польша, Франция, Япония и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.
Впервые в истории Большой театр проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик". Она состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно на Первом канале.
За рубежом новогоднюю трансляцию "Щелкунчика" помогут организовать Русские дома.
"При поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко", – рассказали в агентстве.
Еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отметили огромный интерес к событию как у зарубежной аудитории, так и среди соотечественников. В Россотрудничестве подчеркнули, что многие посетители планируют смотреть трансляцию всей семьей.
22:34:55 30-12-2024
И можно не сомневаться, что никому на Земле даже в голову не придёт идея заблокировать трансляцию, как, не моргнув глазом, заблокировала Ютуб "демократическая" Московия!
15:47:22 01-01-2025
Гость (22:34:55 30-12-2024) И можно не сомневаться, что никому на Земле даже в голову не... По диагонали, что ли прочитал? Или просто не дошло? Написано покажут в русских домах. Что ты носишься со своими запретами как дурень с писаной торбой? Сине пластинку, надоело.
22:54:18 30-12-2024
странно, они нам санкции а мы им Щелкунчика...
11:59:34 31-12-2024
Шинник (22:54:18 30-12-2024) странно, они нам санкции а мы им Щелкунчика...... читайте внимательнее:
"Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран", а не на главных ТВ каналах.
14:44:10 31-12-2024
Элен без ребят (11:59:34 31-12-2024) читайте внимательнее: "Новогодняя трансляция балета "Щел... спектакль. чудо! Спасибо ТВ !
18:09:43 01-01-2025
Любителей балета поздравляю. А люблю смотреть старые фильмы, "Зигзаг удачи", например
21:28:24 01-01-2025
И это - на удивление хороший PR ход
21:23:21 02-01-2025
Ну в Таджикистане самое оно!