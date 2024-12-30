Трансляцию балета "Щелкунчик" покажут в 34 странах мира

В России ее можно будет посмотреть 31 декабря в 12:00 по московскому времени на Первом канале

30 декабря 2024, 20:40, ИА Амител

Большой театр / Фото: unsplash.com / Natali Bredikhina

Новогодняя трансляция балета "Щелкунчик" пройдет в Русских домах 34 стран. Среди них США, Польша, Франция, Япония и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россотрудничества.

Впервые в истории Большой театр проведет общедоступную прямую трансляцию балета "Щелкунчик". Она состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно на Первом канале.

За рубежом новогоднюю трансляцию "Щелкунчика" помогут организовать Русские дома.

"При поддержке Русских домов трансляцию можно будет посмотреть в Австрии, Азербайджане, Албании, Аргентине, Армении, Бельгии, Индии, Испании, Киргизии, Китае, Ливане, Молдавии, Никарагуа, Палестине, Польше, США, Франции, Шри-Ланке, Мальте, Иордании, Белоруссии, Японии, Монголии, Финляндии, Узбекистане, Таджикистане, Тунисе, Казахстане, Таиланде, Мексика, Эфиопии, Португалии, Танзании, Марокко", – рассказали в агентстве.

Еще на этапе анонсирования трансляции в Русских домах отметили огромный интерес к событию как у зарубежной аудитории, так и среди соотечественников. В Россотрудничестве подчеркнули, что многие посетители планируют смотреть трансляцию всей семьей.